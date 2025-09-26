Adutora Apodi-Mossoró opera de forma experimental e amplia segurança hídrica em Mossoró

A governadora Fátima Bezerra visitou nesta sexta-feira (26) as obras do novo reservatório de água do bairro Bela Vista, em Mossoró. Localizada em área de expansão urbana, a estrutura terá capacidade para armazenar 5 milhões de litros de água, divididos em duas câmaras de 2,5 milhões de litros cada, sendo que uma delas já está em fase de impermeabilização. A obra será fundamental para receber a produção da adutora Apodi-Mossoró, atualmente em fase de testes, e tem previsão de conclusão no primeiro semestre de 2026.

Com investimento de R$ 82 milhões, a adutora Apodi-Mossoró já opera de forma experimental no trecho de 63 km entre o Sítio Carrasco, em Apodi, e Mossoró, com tubulações instaladas ao longo da BR-405. Durante os testes, que devem durar cerca de dois meses, a adutora funciona com 25% da capacidade, transportando aproximadamente 300 mil litros de água por hora para os bairros Bela Vista, Cidade Nova e Pousada das Thermas. Em plena operação, o sistema fornecerá 1,1 milhão de litros por hora, garantindo maior estabilidade no abastecimento e reduzindo a dependência de poços. O município de Governador Dix-Sept Rosado já está sendo atendido pela nova estrutura.

*Bem estar e Cidadania*

Ao lado do diretor da Caern, Sérgio Rodrigues, a governadora Fátima Bezerra destacou a importância da obra: “Estamos caminhando para a conclusão dessa ação fundamental e importantíssima para a segurança hídrica do nosso povo. Desde que chegamos ao Governo do Estado, temos feito investimentos muito importantes para o abastecimento de água em Mossoró. Primeiro, com a perfuração de poços, onde investimos mais de 20 milhões de reais. E agora, com a adutora, um investimento em torno de 82 milhões. É trazer infraestrutura hídrica para garantir bem-estar e cidadania para as pessoas. E ao mesmo tempo contribuir para que possamos avançar ainda mais no desenvolvimento econômico e social deste grande município”.

O gestor da Caern afirmou que o abastecimento contemplará a necessidade hídrica da população mossoroense. “A qualidade da água é excelente. Foram perfurados sete poços, cada um com vazão de aproximadamente 200 metros cúbicos por hora, totalizando 1.400 metros cúbicos por hora chegando a Mossoró. Trata-se de uma água de alta qualidade, praticamente uma água mineral. Essa vazão é mais do que suficiente para atender à população de Mossoró, que hoje conta com cerca de 260 mil habitantes. Mesmo em períodos de escassez hídrica, o abastecimento estará garantido”.

*Investimentos*

Além da adutora, o Governo do RN, por meio da Caern, tem realizado uma série de investimentos para ampliar o abastecimento de água em Mossoró. Entre as ações está a inauguração, em 2025, do Centro de Controle Operacional, que permite o monitoramento em tempo real de reservatórios, pressão da rede e de falhas nos equipamentos, garantindo mais eficiência na gestão do sistema.

Também foram perfurados e ativados dois novos poços estratégicos: o Poço 6A, no bairro Nova Betânia, com vazão de 200 mil litros por hora, beneficiando também os bairros Aeroporto e parte do Boa Vista; e o Poço 33, no bairro Rincão, com vazão de 150 mil litros por hora, ampliando a oferta de água para os bairros Pintos e Costa e Silva. Esses investimentos somam R$ 20 milhões e já contribuem para melhorar a distribuição nas zonas oeste e leste da cidade. A Caern também avançou no processo de setorização da rede, o que garante maior pressão e regularidade no fornecimento. Já foram beneficiados os bairros Sumaré, Bom Jesus e Abolições I e II, com novas áreas previstas.

*Esgotamento sanitário*

Na área do esgotamento sanitário, o Governo do Estado destinou R$ 3 milhões para a execução de 300 novas ligações às margens do Rio Mossoró, beneficiando os bairros Paredões, Alto da Conceição, Barrocas e Santo Antônio.

Mossoró alcança atualmente 90,71% de atendimento em abastecimento de água, com cobertura de 82,09%. Já no esgotamento sanitário, o atendimento chega a 52,83%, com cobertura de 45,88%. Os índices seguem em crescimento com a continuidade das obras em execução.

Acompanharam a visita governadora Fátima Bezerra o diretor do Idema, Werner Farkatt, a diretora da Potigas, Marina Melo e a vereadora de Natal, Samanda Alves.