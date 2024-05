Adryan deixa o ABC após cinco jogos e é anunciado pela Portuguesa-RJ

O ex-jogador do Flamengo não fazia mais parte dos planos do ABC para a sequência da temporada. Ele participou apenas das duas primeiras rodadas da Série C e estava treinando separado do grupo principal após a chegada do técnico Roberto Fonseca.

Adryan chegou ao ABC em março. Seu último clube havia sido o Brescia, da Itália, tendo atuado pela última vez em maio de 2023.

No Alvinegro, atuou menos de 150 minutos, somando as cinco partidas que disputou.

Adryan foi apontado como uma das grandes revelações do Flamengodia no início da década de 2010. Campeão da Copinha como titular aos 16 anos, o jogador gerou grande expectativa no clube carioca, mas não se concretizou – chegou a ser chamado de “novo Zico” pela mídia. Pelo Rubro-Negro, o último jogo foi em 2017.