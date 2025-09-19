Adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos podem se vacinar contra o HPV até dezembro no RN
Pela primeira vez, a vacina contra o HPV está disponível para jovens com idades entre 15 e 19 anos na rede pública de saúde do Rio Grande do Norte. A disponibilização vale até dezembro de 2025.
A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou que seguiu as recomendações do Ministério da Saúde para ampliar o público-alvo da vacinação.
A vacina contra o Papiloma vírus humano (HPV) é segura e necessária na prevenção de cânceres de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço.
Segundo as autoridades, a ampliação da faixa etária permite alcançar indivíduos que não foram imunizados anteriormente e contribui para a proteção individual e coletiva.
Desde 2024, o Ministério da Saúde passou a adotar a dose única da vacina contra o HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o modelo anterior de duas aplicações e simplificando o acesso à imunização.
Adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos podem se vacinar contra o HPV até dezembro no RN
Vacina atua na prevenção de cânceres de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço e está disponível pela primeira vez para pessoas dessa faixa etária.
Por g1 RN
19/09/2025 17h30 Atualizado há 10 minutos
Vacina contra HPV é oferecida para adolescentes entre 15 e 19 anos no RN — Foto: Instituto Butantan/Divulgação
Vacina contra HPV é oferecida para adolescentes entre 15 e 19 anos no RN — Foto: Instituto Butantan/Divulgação
Pela primeira vez, a vacina contra o HPV está disponível para jovens com idades entre 15 e 19 anos na rede pública de saúde do Rio Grande do Norte. A disponibilização vale até dezembro de 2025.
A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou que seguiu as recomendações do Ministério da Saúde para ampliar o público-alvo da vacinação.
📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp
A vacina contra o Papiloma vírus humano (HPV) é segura e necessária na prevenção de cânceres de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço.
Segundo as autoridades, a ampliação da faixa etária permite alcançar indivíduos que não foram imunizados anteriormente e contribui para a proteção individual e coletiva.
LEIA MAIS
Natal amplia vacinação contra HPV para pessoas com até 19 anos
Desde 2024, o Ministério da Saúde passou a adotar a dose única da vacina contra o HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o modelo anterior de duas aplicações e simplificando o acesso à imunização.
Ministério da Saúde amplia faixa etária da vacina contra HPV
Ministério da Saúde amplia faixa etária da vacina contra HPV
A medida segue recomendações internacionais e reforça o compromisso do país de eliminar o câncer de colo do útero até 2030.
Desde o início da campanha, em maio, o Rio Grande do Norte já vacinou 4.934 adolescentes entre 15 e 19 anos e 29.094 crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos.
“O Brasil tem registros de 7 mil óbitos por ano por câncer de colo do útero e a vacina é fundamental para conter o avanço da doença. No dia 18 de outubro acontece o dia “D” uma mobilização nacional de multivacinação e vamos enfatizar também a vacinação contra o HPV para os adolescentes”, explicou Laiane Graziela, coordenadora do Programa Estadual de Imunização.