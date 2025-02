Adolescente é apreendido por ato infracional análogo aos crimes de ameaça em Apodi

Policiais civis da 57ª Delegacia de Polícia (DP) de Apodi cumpriram, na última terça-feira (18), um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário contra um adolescente de 16 anos, suspeito da prática do ato infracional análogo aos crimes de ameaça, lesão corporal e stalking .

De acordo com as investigações, o adolescente praticava as ações criminosas contra a própria mãe. Além disso, foi constatado também que ele já possuía passagem pela polícia.

O adolescente apreendido foi encaminhado ao sistema socioeducativo, onde aguardará sua apresentação ao Juizado da Infância e da Juventude.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações sejam repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 181.