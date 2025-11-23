Adolescente é apreendido com arma branca em escola municipal do RN

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte apreendeu, na manhã da última quarta-feira (19), um adolescente que portava uma arma branca dentro de uma escola municipal da cidade de Tentente Laurentino Cruz. O jovem também teria ameaçado outros estudantes da unidade de ensino.

A ação ocorreu após a diretora da escola acionar a guarnição de serviço. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o adolescente já contido na sala da direção. A arma havia sido retirada por funcionários da escola.

A diretora informou ainda que, por segurança, os nomes dos alunos ameaçados não seriam divulgados.

Diante dos fatos, o adolescente e sua responsável legal foram conduzidos à unidade policial para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.