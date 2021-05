Adolescente de 16 anos morto a tiros no bairro Alameda dos Cajueiros

Um adolescente de 16 anos, identificado como PEDRO VICTOR BEZERRA ARAÚJO, conhecido como VITOR DO PIRRICHIU, foi morto na tarde desta quinta-feira, na Rua Hernandes Alves Pereira no Bairro Alameda dos Cajueiros, em Mossoró.

As informações colhidas no local do crime dão conta que o adolescente pilotava uma motocicleta tipo Honda/Bros de cor vermelha, com a placa clonada e com registro de roubo, em companhia de outra pessoa, estavam fugindo de veículo não identificado, disparando tiros contra VICTOR, que foi atingido, morrendo. O companheiro que vinha na garupa da moto, conseguiu escapar da morte correndo a pé, não sendo perseguido pelos assassinos.

Sob o comando do Sargento Renixon fiscal de operações do 12º BPM, policiais militares isolaram á área onde o crime foi cometido e o cadáver foi removido para o ITEP, para ser necropsiado.