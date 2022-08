Adolescente de 16 anos é perseguido e morto a tiros em Mossoró

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (9) em Mossoró, no Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Civil, o jovem estava a pé, foi perseguido e alvejado por bandidos que estavam em um carro. O jovem foi identificado como Henrique Eduardo da Silva Souza. A Polícia Civil afirma que o adolescente não tinha envolvimento com crimes.

O caso ocorreu por volta das 9h desta terça. O jovem estava indo cortar o cabelo quando percebeu quando foi abordado pelos criminosos, dando início a uma perseguição. Ele fugiu pela rua Figueira Filho, mas foi atingido. O adolescente ainda conseguiu percorrer mais alguns metros, mas acabou caindo dentro de uma oficina.

Os policiais afirmam que ele foi morto com três tiros na região do pescoço e costas. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

