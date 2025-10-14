Adolescente de 13 anos é morto a tiros dentro de casa em Mossoró

Um adolescente de 13 anos foi morto e o irmão dele, de 18, ficou ferido após criminosos invadirem a casa onde eles moravam na comunidade da Maísa, zona rural de Mossoró, no Oeste potiguar. O crime aconteceu por volta das 23h desta segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento na região quando foi informada sobre disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram João Pedro da Silva Nascimento, de 13 anos, morto dentro do imóvel.

Ainda segundo a PM, os criminosos chegaram ao local com camisas cobrindo o rosto, arrombaram a porta da casa e atiraram contra os irmãos, que dormiam na sala. A mãe das vítimas contou à polícia que estava deitada e ouviu os disparos.

O adolescente de 18 anos foi atingido por três tiros. Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele foi levado ao Hospital Regional Tarcísio Maia.

Segundo informações preliminares colhidas pela PM, João Pedro seria o alvo dos criminosos e tinha envolvimento com o tráfico de drogas e arrombamentos na região.

A Polícia Civil e a equipe da Polícia Científica foram acionadas ao local para dar início às investigações e perícias. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito foi identificado.