Adolescente de 12 anos fica em estado grave após cair do terceiro piso de shopping no RN

Um adolescente de 12 anos caiu do terceiro piso de um shopping em Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira (15). Seguranças do estabelecimento e pessoas que estavam no local prestaram os primeiros socorros à vítima até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar realizou o isolamento da área e acompanhou o atendimento até o encaminhamento do menino ao Hospital Regional de Pau dos Ferros. Ele sofreu fraturas na bacia e nas costelas e está em estado grave, aguardando transferência para um leito de UTI. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Em nota, o Plaza Shopping informou que a equipe de segurança, junto com pessoas que estavam no local, prestou os primeiros socorros e acionou o atendimento médico de urgência. O estabelecimento afirmou ainda que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para apurar as circunstâncias do ocorrido.

O shopping reforçou seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos clientes e colaboradores, e manifestou solidariedade à família do adolescente.