Acusado de agredir namorada com mais de 60 socos é interrogado em audiência e Justiça recebe depoimentos de testemunhas

A Justiça do Rio Grande do Norte realizou, nesta terça-feira (16), uma audiência de instrução do caso do ex-jogador de basquete que agrediu a ex-namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador em Natal.

Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Norte, autor da ação judicial, foram ouvidas as testemunhas arroladas tanto pela acusação, quanto pela defesa do réu, o ex-atleta e estudante Igor Cabral.

Em seguida, o próprio acusado foi interrogado. O conteúdo das declarações, no entanto, não foi divulgado.

“O objetivo desta fase processual é colher provas e depoimentos para esclarecer os fatos e embasar a decisão judicial”, informou o MP.

Segundo o MP, faltam ser anexados ao processo dois laudos periciais que ainda não foram concluídos e que deverão complementar as provas.

“Com a conclusão da audiência de instrução e a anexação dos laudos, o processo seguirá para as alegações finais. Em seguida, a Justiça emitirá a sentença”, informou o órgão.

Vídeo mostra audiência de custódia

Um vídeo obtido pela TV Globo no dia 7 de agosto mostra a audiência de custódia do ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral. A audiência aconteceu em 27 de julho, um dia após o crime.

No depoimento, o ex-jogador afirmou que ele mesmo pediu para chamar a polícia e uma ambulância após sair do elevador.

Igor Cabral foi denunciado no dia 7 de agosto pelo crime de tentativa de feminicídio.

“Assim que a porta do elevador abriu, que eu me toquei o que tinha acontecido, do surto que eu tive…Às pessoas que estavam em volta, eu pedi para elas chamarem a ambulância na mesma hora, e me entreguei. Sentei na calçada e esperei”, relatou.

O porteiro do prédio foi o responsável por telefonar para a polícia após ver as agressões pelas câmeras de segurança e ser alertado por uma moradora.

No depoimento, o ex-jogador admitiu ainda o uso de drogas no dia do espancamento.

O crime

O crime aconteceu no dia 26 de julho e foi flagrado por câmeras de segurança. Igor Cabral foi preso em flagrante, e teve a detenção transformada em prisão preventiva, após passar por audiência de custódia no dia seguinte. A vítima sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar.

A Justiça do Rio Grande do Norte aceitou a denúncia do Ministério Público, e o ex-jogador virou réu por tentativa de feminicídio. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por ciúmes.

Igor Pereira Cabral está preso na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim. No dia 1º de agosto ele denunciou que foi agredido na prisão.

Na segunda (4), o agressor emitiu uma nota através do advogado de defesa, na qual pediu perdão e disse que que a atitude foi “influenciada por um contexto de uso de substâncias e instabilidade emocional”.