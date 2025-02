Açudes e barragens do RN registram 60,4% da capacidade de armazenamento de água, diz Igarn

Volume registrado neste mês de fevereiro é maior que no mesmo período de 2024. Maior reservatório do estado, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves está com 65,31% da capacidade ocupada.

Por g1 RN

19/02/2025 10h12 Atualizado há 4 horas

Reservatórios de água registram 60% da capacidade de armazenamento no RN — Foto: Edinael Castro/Igarn/Divulgação

Reservatórios de água registram 60% da capacidade de armazenamento no RN — Foto: Edinael Castro/Igarn/Divulgação

Açudes, barragens e outros tipos de reservatórios de água do Rio Grande do Norte registraram ocupação de 60,42% da capacidade de armazenamento nesta terça-feira (18), segundo o relatório do Instituto de Gestão das Águas do Estado (Igarn).

O percentual representa 2,747 bilhões de metros cúbicos de água. Na mesma data em 2024, as reservas hídricas estavam com 2,104 bilhões de metros cúbicos, correspondendo a 49,09% de sua capacidade.

Maior manancial do estado, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1.549.813.704 m³, o que equivale a 65,31% de sua capacidade total de 2.373.066.000 m³. Em comparação, no mesmo período de 2024, o reservatório apresentava 1,231 bilhão de m³, ou 51,91% de sua capacidade total.

O segundo maior reservatório do estado, Santa Cruz do Apodi, acumula 417.297.000 m³, correspondendo a 69,58% de sua capacidade total, de 599.712.000 m³. Em fevereiro de 2024, o volume acumulado era de 343.989.945 m³, o que representava 57,36% da capacidade.

Segundo o relatório, a barragem Umari, localizada em Upanema, acumula 224.015.777 m³, ou 76,50% de sua capacidade total, de 292.813.650 m³. No mesmo período de 2023, o volume registrado era de 218.938.347 m³, ou 74,77% de sua capacidade.

A barragem Marechal Dutra, popularmente conhecida como Gargalheiras, acumula 32.981.031 m³, o que corresponde a 74,25% de sua capacidade total de 44.421.480 m³. No mesmo período de 2024, o reservatório apresentava apenas 613.282 m³, ou 1,37% de sua capacidade.