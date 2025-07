Açude Itans opera com menos de 1% e acende alerta para abastecimento no Seridó

O açude Itans, localizado em Caicó, opera com apenas 0,43% da sua capacidade total, de acordo com o relatório volumétrico divulgado pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn). O documento mostra ainda que outros 15 reservatórios potiguares também estão com volumes inferiores a 20%, o que representa risco potencial ao abastecimento de diversas cidades do interior potiguar, especialmente no Seridó.

Segundo os dados, entre os reservatórios em situação mais crítica estão também o Passagem das Traíras, em São José do Seridó, com apenas 0,03%, e o Sabugi, em São João do Sabugi, com 4,53%. Outro exemplo é o açude Jesus Maria José, em Tenente Ananias, com 2,32% da capacidade. As informações se referem a 58 reservatórios monitorados pelo Igarn.

Entre os maiores mananciais, o maior do Estado, Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, no Vale do Açu, está atualmente com 58,60% do volume. Já o Santa Cruz do Apodi apresenta 65,63% de armazenamento, enquanto o Umarí, em Upanema, registra 69,71%.

Apenas três reservatórios estavam completamente cheios no fim de junho: Lagoa do Boqueirão, em Touros; Lagoa de Extremoz, na Região Metropolitana de Natal; e Lagoa do Jiqui, em Parnamirim. Ainda de acordo com o relatório, o volume total acumulado em todos os mananciais monitorados no RN é de 48,89%.

A situação atual reforça a necessidade de planejamento e monitoramento contínuo dos recursos hídricos no estado, especialmente em regiões com histórico de estiagens prolongadas e vulnerabilidade no abastecimento. O Igarn monitora os reservatórios periodicamente para subsidiar políticas públicas e ações de gestão hídrica.