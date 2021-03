ACREDITE: Petrobras anuncia primeira redução do ano no preço da gasolina

Após seis aumentos em menos de quatro meses, a Petrobras anunciou uma redução de 0,14% no preço da gasolina, um preço acumulado de 46,19% desde o início do ano.

Com a queda, o preço do litro de gasolina nas refinarias será de R$ 2,69. O diesel, com índices de 41,6% de aumento no ano não sofrerá alterações. Os novos valores passam a ser aplicados a partir deste sábado (20).

Também neste sábado deve acontecer a mudança no comando da estatal, assumindo o general Joaquim Silva e Luna em substituição ao atual presidente Roberto Castello Branco.