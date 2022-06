Ações solidárias levam alimento para famílias vulneráveis

Um levantamento divulgado nesta na semana passada por diversos veículos de comunicação apresentou dado alarmante: o número de brasileiros sem ter o que comer quase dobrou em 2 anos de pandemia. Os dados fazem parte do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN).

O levantamento informa que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no Brasil.

Diante do agravamento da fome no país, além de todo o trabalho que realiza diariamente em suas 82 unidades socioeducacionais no país, a Legião da Boa Vontade (LBV) desde o início da pandemia da Covid-19, intensificou suas ações emergenciais e humanitárias em benefício das famílias mais vulneráveis atendidas pela Instituição e por organizações parceiras.

A LBV ainda tem mobilizado doações para atender os impactados pelas calamidades que têm atingido diversas regiões do país nos últimos meses. A Campanha DIGA SIM! é outra inciativa que vem entregando nesse período de inverno cestas de alimentos e cobertores em diversas cidades brasileiras, a fim de amenizar a fome e o frio enfrentados pelas famílias em vulnerabilidade social.

A mobilização solidária percorrerá as cidades do interior do estado nessa primeira etapa com entrega de cestas de alimentos não perecíveis as famílias que vivem nas zonas rurais dos municípios: Vera Cruz e Macaíba, nesta terça-feira (14), Canguaretama (21), e São Tomé no dia, 25 de junho.

Doe Agora

A LBV conta com a sua doação. Doe pela Central de Doações do aplicativo PicPay; pelo Pix Solidário [email protected] ou acesse o site www.lbv.org/doe.

Conheça a LBV e ajude. Em Natal/RN, a Instituição está localizada a rua dos Caicos, 2148 – Bairro Dix-Sept Rosado. Informações pelo site www.lbv.org, ou telefone (84) 3613-1655