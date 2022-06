Ações socioambientais são empreendidas por crianças e adolescentes da LBV no RN 

A Organização Mundial Meteorológica (OMM), confirmou que o ano de 2021, está entre os sete anos mais quentes da história. No relatório do Clima, a OMM apontou que, no último ano, quatro indicadores foram cruciais para as mudanças climáticas que bateram recordes. Contudo, o impacto econômico e humano, tem ocorrido desastres naturais e devem permanecer ao longo de 2022, e a tendência é que continue sendo assim para os próximos anos.

Na Legião da Boa Vontade (LBV), a sensibilização socioambiental é presente em todos os serviços de convívio e fortalecimento de vínculos oferecidos pela entidade. Desde seus primórdios, a Instituição trabalha temas ligados à preservação da Natureza, o não desperdício dos recursos naturais, bem como um viver sustentável, por meio de sua campanha “A destruição da Natureza é a extinção da raça humana”, conforme tese vanguardeira de seu presidente, José de Paiva Netto.

O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV na capital potiguar, durante a Semana do Meio Ambiente desenvolveu o projeto Educação Ambiental com as crianças e adolescentes que integram o serviço Criança: Futuro no Presente! mantido pela Instituição. A oficina contou com a participação da equipe do Departamento de Educação de Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU, com abordagens educativas sobre os cuidados com o meio ambiente aliado a segurança no trânsito.

Para a educadora social da LBV, Thayrine Alcaniz, o momento lúdico e de sensibilização para com o tema, contribuiu para a produção de desenhos, pinturas, promovendo uma consciência à preservação ambiental. A menina, Leticia Gabrielly, 9 anos, observava atentamente o rio confeccionado entre os colegas, com poucos peixes, outros já sem água e lhe chamou a atenção quanto a importância de economizar o líquido precioso. “O desmatamento da natureza, ajuda a ficarmos sem água, acaba com os animais e os passarinhos, que ficam tristes sem local para cuidar dos filhotes”, refletiu.

Representando a equipe do departamento de Educação de Trânsito da STTU, o educador social Jair Fernandes da Silva, falou desse momento lúdico. “O teatro educativo é uma ferramenta a qual as crianças aprendem com o lúdico, a música e personagens. Enfatizamos o quanto necessitamos cuidar do planeta, e de nossa saúde”, relata o educador.

Em Natal/RN, a Instituição está localizada a rua dos Caicos, 2148 – Bairro Dix-Sept Rosado. Informações pelo SITE.