Ações em diversas cidades do RN, marcam o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher

No dia 25 de novembro, rememoramos o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher, data em que a Marcha Mundial das Mulheres se organiza para ocupar as ruas e avenidas dos diversos estados brasileiros. No Rio Grande do Norte (RN), serão realizadas ações em diversos municípios, como rodas de conversas e banquinhas informativas.

Em Mossoró, a data é marcada pela Marcha das Lanternas Lilás, realizada em parceria com instituições e outros movimentos. Neste ano, o movimento ficará espalhado pelas ruas e roçados a fim de dialogar sobre a importância do movimento feminista.

Segundo o Observatório da Violência Letal e Internacional do Rio Grande do Norte (Obvio-RN), a violência contra a mulher cresceu quase 170% no estado durante o período de distanciamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus.

As ações são realizadas pela Marcha Mundial das Mulheres com parceria do Centro Feminista 8 de Março, Comissões de Mulheres dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Região Oeste, a Rede Xique-Xique, Grupo Mulheres em Ação e o mandato popular de Isolda Dantas (PT).

Programação 25 de Novembro

8:00 – Banquinhas “a gente mete a colher” (Mossoró)

1. Praça do Mercado Central

2. Parada de ônibus no Carcará/Subida da Ponte

3. Parada de ônibus do Boulevard

16:00 – Banquinha a “gente mete a colher” na praça do Nova Vida.