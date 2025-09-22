Ações da Embraer sobem mais de 5% com encomenda de aviões feita pela Latam

As ações da Embraer subiam mais de 5% nesta segunda-feira (22), após a Latam Airlines firmar acordo com a fabricante brasileira para adquirir até 74 aeronaves E195-E2, dentro de sua estratégia de ampliar a conectividade na América do Sul.

O pedido anunciado pela Latam é um dos poucos conquistados pela Embraer nos últimos anos envolvendo uma companhia aérea brasileira e ocorre em meio à crise de atrasos nas entregas das gigantes Boeing e Airbus.

O acordo inclui um pedido de 24 aeronaves, avaliado em cerca de US$ 2,1 bilhões pelo preço de tabela, além de 50 opções de compra.

As entregas das 24 aeronaves estão previstas para começar no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil, com possibilidade de atender também outras afiliadas do grupo.

O último pedido no Brasil de aeronaves E2, geração atual de jatos comerciais da Embraer, foi feito em 2018 pela Azul, única companhia que opera esse modelo no país.

A encomenda da Latam foi anunciada poucos dias após a Embraer divulgar a venda de 50 jatos E195-E2 para a norte-americana Avelo Airlines, em contrato avaliado em US$ 4,4 bilhões.