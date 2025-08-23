ACJUS NA TV – PROGRAMA MEMORIA ACADÊMICA TRAJETÓRIAS COM RICARDO ALFREDO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

ACJUS NA TV – PROGRAMA MEMORIA ACADÊMICA TRAJETÓRIAS COM RICARDO ALFREDO

A partir de março de 2014, um grupo de intelectuais de Mossoró, iniciou reuniões com vista a fundar em nossa cidade uma instituição literária, científica e social aos moldes da Academia Brasileira de Letras e da Academia Francesa. As reuniões aconteciam na OAB, na casa de algum participante ou em outros auditórios. Os debates foram até outubro do mesmo ano e no dia 05.11.2014 – O grupo decidiu pela fundação da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró/ACJUS. Na mesma ata, tivemos a eleição da primeira diretoria, Conselho fiscal, departamentos, bem como a aprovação dos estatutos. A ACJUS tem como patrono o jurista Ruy Baborsa e como presidente de honra, o intelectual Elder Heronildes da Silva. Fundada a ACJUS, o passo seguinte foi a instalação, ato solene que se deu em 25.07.2015

Instalada a instituição, o passo seguinte foi a sua regularização perante os órgãos de controle e o reconhecimento como de utilidade pública no âmbito e estadual. Em dezembro de 2016, a diretoria iniciou a construção da sua sede própria que foi denominada de Palácio Cultural Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, numa decisão do colegiado de homenagear o nosso vice-presidente MILTON MARQUES DE MEDEIROS que faleceu em 22.04.2017, em plena imortalidade acadêmica.

O PCAMMM é reconhecido como Patrimônio histórico e cultural do Município de Mossoró. Atualmente, estamos construindo o auditório Memorial acadêmico Elder Heronildes da Silva.

Presidente Dr. José Welington Barreto

Coordenador da 34ª Zona do TSE Mossoró-RN

Professor e Escritor Marcos Vinícius

Professores da Escola Manoel João.

Advogado e Escritor Antônio Clóvis

Escritora Dr. Tanimá

Escritora Joaninha D´arc

Presidente a ACJUS Welington Barreto

Escritores Petronilo e Welington Barreto

Escritor e Médico Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho

Escritor Geraldo Maia

Advogado e Escritor Canindé Maia

Escritor Raí Lopes

Escritora e poetisa Vanda Jacinto

Advogado e professor Edilson Gonzaga de Sousa Júnior.

Escritor Petronilo

Escritor e médico Paulo Negreiros

Promotor e professor Romero Marinho

Escritora dona Dulce

Dr. Welma

Escritor e apresentador Ricardo Alfredo

ACJUS é filiada ao Conselho de Presidentes de Academias Jurídicas do Brasil, sendo o presidente José Wellington Barreto, o secretário nacional desse importante colegiado.

A ACJUS, na data do seu aniversário, 05.11. Concede 4 honrarias, saber: Medalha Ruy Barbosa, Comenda Cultural e Social Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, MEDALHA do mérito jurídico Maria Helderi de Queiroz Diógenes Negreiros e a Medalha educacional acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas.

A ACJUS realiza anualmente diversos projetos, dentre eles, o Lendo, Escrevendo e Apreendendo, o Memória Acadêmica Trajetórias, Cultura e Cidadania em Debate, A ACJUS e seus patronos, visita guiada e outros mais.

A ACJUS é composta por 50 cadeiras, cada uma homenageando uma personalidade histórica da nossa cidade ou do nosso país.

Um destaque é sem dúvidas a biblioteca Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, que dispõe de um grande acervo para pesquisa gratuita da comunidade.

Estes são alguns entrevistados do Programa Memória Acadêmica Trajetórias, coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró (ACJUS), editor e apresentador, Escritor imortal Ricardo Alfredo.

