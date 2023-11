ACJUS comemora 9 anos de existência

A sessão solene comemorativa aos 9 anos da ACJUS, realizada no teatro Dix Huit Rosado em 25.11.23, diz muito da grandeza da nossa instituição. Credibilidade aqui e lá fora. Só lembrando: Esse ano a ACJUS, diga-se, Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, já havia conquistado o título de equipamento considerado Patrimônio Histórico e Cultural no âmbito do município de Mossoró numa proposição do vereador e acadêmico Francisco Carlos Carvalho de Melo, projeto aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Allyson Bezerra. No mesmo sentido, por iniciativa do mandato da deputada estadual Isolda Dantas, a Assembleia Legislativa aprovou e a governadora Fatima Bezerra sancionou a lei que reconhece o PCAMMM como patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio Grande do Norte.

Essas conquistas facilitam o surgimento de novas vertentes em benefício da nossa cidade e da nossa instituição, quando seremos inseridos no grupo de equipamentos nacionais a serem visitados, principalmente por turistas e pesquisadores culturais.

A magnânima sessão foi uma resposta positiva ao trabalho que até o presente momento já desenvolvemos.

Agradecemos ao nosso corpo acadêmico, destacando o envolvimento de todos na organização e participação, quando acatamos as justificados encaminhadas e registramos o comparecimento ao majestoso teatro Dix Huit Rosado, assim anotado: José Wellington Barreto, Taniamá Vieira da Silva Barreto, Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, Ângela Maria R. de Oliveira Pereira Gurgel, Raimundo de Souza Lopes, Ricardo Alfredo de Souza, Joana Darc Fernandes Coelho, Wilson Bezerra de Moura, Geraldo Maia do Nascimento, Laíre Rosado Filho, Paulo de Medeiros Fernandes, Antonio Clóvis Vieira, Francisco Péricles de Amorim, Afrânio de Oliveira Leite, Welma Maria Ferreira de Menezes, Vanda Maria Jacinto, Francisco Canindé Maia, Sérgio Fernandes Coelho, Antonio Marcos de Oliveira, Francisca Franci Dantas, Everkley Magno Freire Tavares, Francisco Carlos Carvalho de Melo, Josafá Inácio da Costa e Charles Lamartine de Sousa Freitas.

Parabenizamos aos homenageados e agradecemos as autoridades presentes ou representadas, as quais dentre tantas, destacamos no dispositivo o secretário de estado da infraestrutura Dr. Gustavo Fernandes Rosado Coelho, representante da governadora Fátima Bezerra, magnifica Reitora da UERN, prof.ª Dra. Cícilia Raquel Maia Leite, presidente da câmara municipal, vereador Lawrence Amorim, vereador Edson Carlos, acadêmica Zilene Conceção Cabral Freire de Medeiros, presidente da FIACMM, José Maria do Vale Fernandes, presidente do Rotary Mossoró, Maria da Conceição Soares Fernandes, deputada Isolda Dantas, representante da Assembleia Legislativa, ex-deputado federal Betinho Rosado, confrade Gilson da Costa Moreira, representante das academias literárias dos municípios do Ceará, Antonio Filemom Rodrigues Pimenta, presidente da AMOL,

Agradecemos as lideranças da AMARP, AMOL, ALAM, AFLAM, APLA, AMLC, ROTARY, UERN, FACULDADE CATÓLICA, AMALCE, ICOP, SBEC, FIACMM, APAE, REFCAMR, PREFEITURA DE MOSSORÓ, ALRN, GOVERNO DO RN, RB, CÃMARA MUNICIPAL, FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO, CLUBE DE MÃES RITA BASÍLIO, TCM TELECOM, FM 95, FM 105, FM 93, TV CÂMARA, NOSSA TV – (ZEZA FERNANDES).

Também se registre o nível dos homenageados, as belíssimas falas e as emocionantes apresentações especiais dos meninos da APAE, Mulheres de Ouro do Rita Basílio e da confreira Joana Darc Fernandes Coelho.

Até o dia 19 de dezembro, 18h no PCAMMM, quando do encerramento do ano acadêmico e lançamento do novo livro do acadêmico Francisco Canindé Maia – “Profissionalização de cooperados na gestão de investimento e crédito”

José Wellington Barreto.

Presidente ACJUS