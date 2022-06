Acidentes domésticos com energia podem aumentar durante as férias

Com a proximidade do mês de férias escolares, o ambiente doméstico pode oferecer alguns riscos no uso de energia elétrica. Por isso, a distribuidora de energia Neoenergia Cosern lista uma série de cuidados com as crianças neste período em que elas ficam muito tempo em casa.

Entre os cuidados que devem ser tomados estão ter a atenção especial às instalações elétricas das casas de praia ou de campo. Além disso, é importante manter as crianças longe de tomadas, fios e aparelhos elétricos. “No caso de tomadas, devem ser utilizados protetores para que não sejam introduzidos objetos metálicos, um risco potencializado pela curiosidade natural das crianças”, informa a companhia.

A criança deve ainda evitar abrir a geladeira com os pés descalços e manter contato com qualquer tipo de eletrodoméstico quando o corpo estiver molhado. Esse cuidado deve ser ainda maior nas casas com piscina ou na praia, uma vez que é comum as pessoas saírem molhadas e abrir freezers e refrigeradores.

Equipamentos eletroeletrônicos, como videogames e computadores, devem ser ligados ou desligados da tomada por um adulto, sempre utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o fio. A fiação, inclusive, deve estar em perfeitas condições.

“Outro alerta importante da Neoenergia Cosern são os cuidados com as pipas, uma das brincadeiras mais comuns nas férias escolares. Soltar pipas em áreas inadequadas pode causar sérios riscos à saúde, inclusive levando à morte por meio de descarga elétrica. A brincadeira deve acontecer em lugares abertos e sem rede elétrica por perto, como parques, praias, campos de futebol e áreas afastadas dos centros urbanos. Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente”, conclui a companhia.