Acidente é registrado na BR-304 em Assú

Na manhã deste domingo, 20, um acidente de trânsito foi registrado na BR-304, na entrada da cidade de Assú. A colisão envolveu um veículo de passeio e um caminhão baú.

O carro do tipo Toyota/Etios era conduzido por um homem, conhecido na cidade como Barbalho Eletricista. Ele seguia em direção à comunidade de Luzeiro, onde participaria de uma missa.

Já o caminhão baú vinha de Fortaleza com direção à Parnamirim. De acordo com testemunhas, ao chegar na entrada da cidade, Barbalho realizou a conversão sem perceber a aproximação do caminhão.

O impacto ocorreu na lateral do veículo de passeio. Apesar da gravidade da colisão, o condutor do Etios, que estava aniversariando neste domingo, saiu ileso.

Uma outra pessoa foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade.