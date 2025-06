Acidente deixa duas vítimas fatais na BR-304, em Angicos

Um trágico acidente de trânsito ocorrido na BR-304, em Angicos na noite de sábado, 28, resultou na morte de duas pessoas. As vítimas foram identificadas como Jackson, morador de Angicos, que trabalhava como mototaxista e a passageira Suelem, que residia no município de Fernando Pedroza.

Segundo informações, Jackson buscava Suelem no trabalho e a levava para casa, quando colidiu com um caminhão que seguia para Fortaleza. Devido a gravidade do impacto, os dois ocupantes da moto morreram instantaneamente.

Os corpos das vítimas foram recolhidos após a perícia e encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) na unidade do Itep de Mossoró. As causas serão investigadas.