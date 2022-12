Acidente de trânsito com vítima fatal na BR 304 próximo ao Viaduto do Santa Delmira em Mossoró no RN

Um acidente de trânsito de natureza grave, envolvendo dois carros e uma motocicleta, foi registrado por volta das 22h00min deste domingo 11 de dezembro de 2022, na BR 304 nas proximidades do viaduto do Santa Delmira em Mossoró na região Oeste do Rio Grande do Norte. A vítima foi identificada como Josenildo Batista Ferreira de 31 anos de idade.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista, rebocava um Fiat Uno com os pés na traseira do carro, quando foi colhido por um Corolla de cor preta, que trafegava no mesmo sentido. O condutor do Corolla teria batido na traseira da moto e depois na traseira do Fiat Uno, que supostamente estaria sem combustível.

A equipe do ITEP esteve no local realizando os procedimentos de perícia e de remoção do corpo de Josenildo Batista, que será examinado no IML do órgão. O delegado de plantão Dr. Renato Oliveira acompanhou o trabalho pericial e vai instaurar inquérito e remetê-lo a 39ª Delegacia Distrital que vai investigar o caso. Ainda não foram divulgadas as causas do acidente fatal.

