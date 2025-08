Acidente com caminhão causa danos à adutora e paralisa abastecimento em 6 cidades do Oeste

Colisão de um caminhão com a adutora existente nas proximidades do acesso à Triunfo Potiguar causou a paralisação do sistema produtor integrado Arnóbio Abreu, afetando o abastecimento das cidades e regiões de Triunfo Potiguar, Serra de João do Vale, Paraú, Campo Grande, Janduís, Messias Targino e Patu. O acidente ocorreu às 3h desta terça-feira (5). Equipes da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) trabalham no local e a previsão que o conserto será concluído na noite de amanhã (6). Após a conclusão do reparo, o prazo para a normalização total do fornecimento de água para essas localidades é de 72h. Enquanto isso, a Caern recomenda o uso racional do líquido e que moradores das áreas afetas evitem o desperdício.