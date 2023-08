Ação itinerante do Detran leva exame prático de direção a todas as regiões do RN

ASSECOM/RN

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) iniciou nesta terça-feira (1º), o processo itinerante de exame prático monitorado de direção veicular que vai atender 30 municípios do interior do estado durante o mês de agosto. O plano de aplicação dos exames contempla a avaliação de candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

O primeiro município visitado pela equipe técnica de examinadores do Detran é São José do Mipibu (1º/08), seguido por Passa e Fica (02/08); Nova Cruz (03/08); Arez (04/08); Parnamirim (05/08); Alto dos Rodrigues (07/08); Macau e Guamaré (08/08); João Câmara (09/08); Extremoz (10/08); Goianinha (11/08); Caicó e São João do Sabugi (14/08); Caicó (15/08); Currais Novos (16/08); Acari e Parelhas (17/08); Jardim do Seridó (18/08); São Miguel (21/08); Pau dos Ferros (22/08); Pau dos Ferros e Alexandria (23/08); Apodi e Caraúbas (24/08); Patu e Umarizal (25/08); Jucurutu e Lagoa Nova (28/08); Jaçanã (29/08); Santa Cruz e Tangará (30/08); Assú e Angicos (31/08).

Somente no primeiro semestre deste ano o Detran efetivou 35.557 exames práticos monitorados de direção veicular compreendendo todos os municípios do Estado. Nesse período, a média mensal de exames alcançou a marca de 5.926 avaliações.

A operação de aplicação de exames práticos de volante consiste em levar as cidades equipes de examinadores e veículos do Detran para efetivar a avaliação de candidatos que desejam tirar a primeira CNH ou adicionar nova categoria de condutor no documento de habitação.

O Detran avalia usuários nas categorias ACC (ciclomotor), A (motocicletas), B (carros, picapes, utilitários e vans com lotação de até oito pessoas), C (veículos motorizados para transporte de carga, e com peso total superior a 3,5 toneladas), D (para o transporte de passageiros em veículos cuja lotação seja superior a 8 passageiros) e E (incluindo combinações com peso bruto superior a 6 toneladas e com lotação superior aos 8 passageiros).

A prova prática monitorada de direção veicular é a última etapa para que o cidadão possa ter direito à CNH e para que a demanda seja atendida de maneira satisfatória o Detran realiza mensalmente um trabalho itinerante focado no interior do Estado, contemplado cidades polos e municípios vizinhos de maneira que o cidadão não precise se deslocar até a capital ou outra unidade do Detran onde há aplicação diária de testes, como Natal e Mossoró onde os exames podem ser agendados diretamente pela internet no Portal de Serviços do Detran (https://portal.detran.rn.gov.br/servicos/habilitacao).