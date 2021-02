Ação do TRE-RN contra Robinson Faria não atingirá Tião Couto

Apesar de ter sido candidato a vice-governador na chapa de Robinson Faria nas Eleições de 2018, Tião Couto (PL), empresário mossoroense, não era agente público e também não fazia parte do governo quando a ação apontou abuso de poder político e econômico.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) declarou a inelegibilidade de Robinson Faria (PSD), ex-governador, e outros cinco ex-agentes públicos que compõem a administração estadual em razão de tais práticas no pleito de 2018.

Com 4 x 3 votos, o TRE condenou o ex-governador impondo-lhe inelegibilidade. O Ministério Público Eleitoral o acusa de prática sistemática de uso dos recursos públicos para promoção pessoal enquanto estava na condição de governador do Estado.