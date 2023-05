Abril encerra com volumes de chuvas dentro da normalidade no RN

EMPARN/ASSECOM

No mês de abril de 2023 choveu 152,6 milímetros (mm) no Rio Grande do Norte. O volume é classificado pela climatologia como normal, embora tenha sido 7,4% abaixo do esperado no mês, que era 164,8mm. O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registra que mais de 150 municípios com volumes de chuva acima ou dentro da média esperada. Os destaques do mês ficaram na região do Alto/Médio Oeste, com média de chuva observada acima de 200mm, chegando a superar os 300mm (Martins, 370,4mm), e Caraúbas com 293,1mm. Algumas áreas da Região do Agreste, Serra de Santana e Seridó, as chuvas acumuladas ficam abaixo do 100mm.

As precipitações, ocorreram com boa distribuição espacial e territorial nesse período, e são fruto da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), condição que beneficia a umidade do solo essencial para o desenvolvimento da agricultura de sequeiro.

“Mesmo com boa distribuição espacial em grande parte do estado, foi observado que em algumas áreas do Agreste, Seridó, Serra de Santana e no Alto Oeste, as chuvas observadas ficaram abaixo dos 100mm acumulados. Ainda assim as chuvas deste mês foram importantes para aumentar a reserva hídrica nas principais bacias hidrográficas do estado”, comentou o chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

Balanço das chuvas do final de semana e previsão

Os maiores acumulados do último final de semana de abril e o feriado do dia do Trabalhador (01/05) ocorreram na região do Alto Oeste em Martins-157,2mm, CEL. João Pessoa-117,6mm e Almino Afonso- 104,8mm. No Leste e Agreste foram registradas chuvas com valores que variaram entre 10 a 30 mm; e na região Central, destaque para o município de Macau-94,5mm. “No Domingo dia 30/04, novamente as maiores chuvas ocorreram no Alto Oeste, onde a maior chuva foi no município de São Francisco do Oeste com 53,7mm. Nas demais regiões, conforme o monitoramento da EMPARN, ocorreram chuva fracas. Para o feriado do Dia do Trabalhador, 01/05, não foram registradas chuvas no Estado”, disse Bristot.

A previsão do tempo para a primeira semana de maio é de céu claro com poucas nuvens em praticamente todo o Estado e em todos os dias da semana. A partir da quinta-feira (04/05) poderão ocorrer chuvas fracas ao longo da faixa litorânea leste, mais concentradas entre a região da grande Natal e o Litoral Sul. Para o interior a previsão é pancadas de chuvas fracas entre a quarta-feira (03/05) e a sexta-feira (05/05).

As temperaturas deverão variar entre 25°C e 29,8°C, na capital potiguar e no interior entre 21°C e 22°C na região de Martins e a máxima poderá chegar a 33°C em Pau dos Ferros.

O Sistema de Monitoramento da Emparn pode ser acessado por meio dos seguintes endereços: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou no meteorologia.emparn.rn.gov.br.