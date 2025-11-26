Abrigo Mossoró lança edital para seleção de voluntários no projeto “Cuidar é castrar”

O Abrigo Mossoró abriu inscrições nesta terça-feira (25), para seleção de voluntários que irão colaborar na primeira edição do projeto “Cuidar é Castrar”. O edital completo e o formulário podem ser acessados no nas redes sociais da instituição @abrigomossoro

As vagas são voltadas para universitários do curso de Medicina Veterinária interessados em atuar em três setores: apoio administrativo e triagem, assistência durante procedimentos cirúrgicos e suporte na área de anestesiologia. Todos os participantes escolhidos receberão certificado válido pelas horas de extensão cumpridas.

A iniciativa tem como objetivo realizar 300 castrações gratuitas de gatos, tanto machos quanto fêmeas, nos bairros Redenção e Bom Jesus. As ações ocorrerão entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.

A instituição reforçou que as vagas para castração são preferencialmente destinadas à protetores independentes e famílias de baixa renda.