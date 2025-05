Abrasel aposta em inovação e tradição para fortalecer gastronomia potiguar no Brasil Sabor

O Festival Brasil Sabor 2025 reúne tradição e ousadia em mais de 50 restaurantes potiguares, movimentando a gastronomia local em um período de baixa temporada e estimulando a criatividade de chefs e empreendedores. Promovido pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), o evento mobiliza casas em Natal, Grande Natal, Canguaretama, Tibau do Sul, Baía Formosa e até em São Miguel do Oeste, com pratos que vão do filé mignon ao mais inesperado preparo de buchada de galinha com pele de pescoço.

“O Brasil Sabor é o maior festival gastronômico do mundo porque acontece simultaneamente em todo o país, organizado pela Abrasel. E ele tem uma importância enorme para o setor, pois ocorre justamente no momento de baixa econômica nos bares e restaurantes”, explica Thiago Haddad, presidente da Abrasel no Rio Grande do Norte. Segundo ele, o festival ajuda a atrair público e movimentar a economia local com receitas criadas especialmente para a ocasião, respeitando a liberdade de preço e estimulando a originalidade.

Entre os pratos que mais chamam atenção, Haddad cita a buchada de galinha servida na Galeteria do Chiquinho, reaberta recentemente com cardápio que preserva receitas de 1976. “A gente faz com a pele do pescoço, costura a base, recheia com miúdos da galinha, fecha e torra como se fosse uma buchada de porco ou carneiro”, descreve. Já em outro restaurante da rede, o prato escolhido mistura carne de sol de filé mignon com filé de camarão, numa proposta que une técnicas da culinária chinesa a ingredientes regionais.

A lista de estabelecimentos participantes inclui nomes conhecidos como Camarões, Casa Moscou, Conchinchina, Joá, Paçoca de Pilão, além de pizzarias, hamburguerias e até uma gelateria. Segundo Haddad, esse leque reflete a diversidade e a força do setor. “Tem desde o sorvete até o prato mais raiz. O festival permite esse espaço para todo tipo de proposta.”

O evento, que começou no dia 15 de maio, segue até o dia 1º de junho. Os pratos participantes estão sinalizados nas casas com banners, cardápios especiais e a equipe uniformizada. O público pode consultar todas as informações no perfil @brasilsaborpotiguar. Algumas receitas, de tão bem recebidas, são incorporadas aos cardápios fixos após o festival.

Haddad adianta ainda que outros eventos estão previstos para este ano. Em setembro, será realizado o Festival do Camarão, com pratos girando em torno da proteína mais valorizada da gastronomia potiguar. Também estão no radar o festival “O Quilo é Nosso”, voltado a restaurantes self-service, e o “De Bar em Bar”, com foco em petiscos e bebidas. “A gente faz tudo com muito carinho. O resultado tem sido super positivo e o público pode esperar muita coisa boa ainda esse ano”, garante.