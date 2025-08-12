Abertura oficial celebra os 20 anos da Feira do Livro de Mossoró

Desde as primeiras horas desta segunda-feira, 11, os corredores e salas de aula do bloco da Faculdade de Educação do Campus Mossoró da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ficaram cheios, não apenas de universitários(as), mas de estudantes de outros níveis de ensino e por apaixonados(as) pela leitura em razão da Feira do Livro de Mossoró 2025. Na solenidade oficial de abertura, realizada na tarde de hoje, 11, celebração pelos 20 anos do evento em terras mossoroenses e mais um ano tendo a Uern como sede.

Escritor, diplomata, autor de diversos livros e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), o mossoroense João Almino foi o convidado especial para a cerimônia de abertura realizada no auditório da Faculdade de Serviço Social (Fasso).

“Escrevo porque preciso, é a única razão. É a minha vida”, resumiu o escritor ao mencionar o que o motiva.

O organizador da Feira do Livro, o jornalista Rilder Medeiros, considerou bastante positivo o primeiro dia de evento.

“Depois de uma longa espera, chegou o dia. As escolas estão chegando, as pessoas estão participando. Isso é muito bonito de se ver. Teremos mais de 13 horas de programação diária voltada para toda a família. Aproveitamos para fazer um convite: que possamos fazer da Feira do Livro um local de encontro para as pessoas de Mossoró e região”, destacou.

Anfitriã do evento, a reitora Cicília Maia não escondeu a alegria pelo fato da Uern sediar, pela quarta vez, uma edição da Feira do Livro.

“O melhor lugar para a Feira do Livro é na Uern. É com muita alegria que a gente recebe as pessoas aqui e que, para muitas, é o primeiro contato que elas têm com a universidade. Chegam de forma despretensiosa, muitas vezes para comprar um livro, e sai daqui com uma amizade, sai daqui com um interesse em um curso nosso de graduação, de pós-graduação, se relaciona com nossos estudantes, docentes, terceirizados. Eu fico muito feliz de ver a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte vestida de povo”, ressaltou a reitora.

A solenidade foi embalada pelo som do grupo musical Arte em Batucada, da Escola Estadual Francisco Antônio de Medeiros, que apresentaram, com timbas, surdos, repiques e outros instrumentos, uma performance sobre ritmos brasileiros.

Até a próxima sexta-feira, 15, os(as) visitantes podem conferir, gratuitamente, uma programação bastante diversificada, que vai além da venda e apreciação de livros, mas que envolve lançamento de obras, contação de histórias, atividades infantis, apresentações culturais, oficinas, concurso de cosplay, rodas de conversa, palestras e muito mais.

Mais de 40 autores(as) independentes vão marcar presença no evento, sendo esta participação um recorde até então.

Saiba mais sobre o evento acessando o perfil @flmossoro no Instagram.

Clicando AQUI você confere a programação completa do evento.