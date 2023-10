Abertura da Ficro é marcada por prefeito levando vaias e dando pulos no palco

Nesta sexta-feira, 27, ocorreu a abertura oficial da 35ª edição da Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (Ficro), na Estação das Artes Elizeu Ventania.

O que não se esperava, no entanto, era a atmosfera hostil direcionada ao prefeito de Mossoró, Allysson Bezerra. O evento foi marcada por um ambiente de conflito político carregado, com o chefe do executivo sendo recebido com vaias e cartazes de manifestações.

A Ficro foi criada em 1987 e desde lá, se consolida como uma das maiores feiras de negócios da Região Nordeste, já que se trata de uma Feira multissetorial, com cerca de 25 atividades econômicas presentes, distribuídas, em 140 estandes. Na sua 35ª edição, o evento é organizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (Acim), em parceria com outros segmentos e tem expectativa de movimentar R$ 22 milhões.

Mas, o que deveria ser um evento empresarial, transformou-se numa luta para ver quem gritava mais, os que eram a favor do prefeito ou os manifestantes, contra o prefeito Allysson Bezerra.

De um lado, uma turma da Guarda Civil Municipal (GCM) entoava gritos de guerra contrários ao prefeito. A ação faz parte da série de mobilizações que a categoria tem realizado.

Do outro, mais bem próximo, manifestantes a favor dele.

Vale ressaltar a maneira como o gestor reagiu ao duelo, dando pulos e mais pulos no meio da passarela que seria o palco das autoridades do evento. No mínimo “estranho”. que por sinal, agiu de uma forma meio “estranho”. Nesse momento alguns personagens mais fervorosos, quase foram as vias de fato.

Estiveram presentes, a deputada Isolda Dantas (PT) e o senador Rogério Marinho (PL) e também diversos representantes de entidades empresariais.