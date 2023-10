Abertura da Campanha de Multivacinação no RN tem mais de 40 mil doses aplicadas

A Campanha de Multivacinação no Rio Grande do Norte iniciou com uma excelente marca. Mais de 40 mil vacinas foram aplicadas durante o Dia D, realizado no sábado (7), somando todas as cidades potiguares. O movimento, coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) em parceria com os municípios, é vital para evitar o retorno de doenças já erradicadas e controlar outras doenças, em especial entre as crianças e jovens até 15 anos.

O município que liderou o número de vacinas aplicadas no Dia D, em valores absolutos, foi Ceará-Mirim. Fecharam o pódio as cidades de Parnamirim e Assu, seguidas de Caicó, São Gonçalo do Amarante, Natal, Nova Cruz, Macaíba, Canguaretama e Extremoz. No total, foram 40.741 doses aplicadas nas salas de vacina e pontos especiais montados para o Dia D. “Fizemos uma grande mobilização e o resultado foi excelente. Vamos manter o trabalho, junto com os municípios, para retomar os níveis de cobertura que são os ideais, acima dos 90%”, destacou a coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap, Diana Rego.

A campanha inaugurada no RN vai até o próximo dia 21. Até lá, cada pessoa deve procurar um posto de vacinação de sua cidade para atualizar a carteira de imunização com as vacinas de rotina ou as de campanha, como a da Covid-19 e da febre amarela.

A ação é parte do Movimento Nacional pela Vacinação, que foi lançado pelo Ministério da Saúde no início deste ano. “A vacina voltou a ser prioridade no nosso país e o RN não está de fora desse movimento. Desde o início do ano estamos atuando junto aos municípios com a estratégia de microplanejamento, para melhorar a cobertura de imunização”, ressaltou Laiane Graziela, coordenadora estadual do Programa de Imunização.