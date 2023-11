Abertura da 1ª Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária é marcada por assinaturas e pactuações

Com temas estruturantes para a agricultura familiar como acesso à terra; sistemas agroalimentares, produção de alimentos saudáveis, agroecologia; extensão rural, mudanças climáticas e protagonismo feminino, a 1ª Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária teve a abertura marcada na manhã desta quarta-feira (29) na Escola de Governo por assinaturas de termos e avanços.

Até o próximo sábado (02), serão 58 empreendimentos da agricultura familiar e economia solidária, vila gastronômica e estandes institucionais, distribuídos em mais de 2.500 metros quadrados, na sede do governo estadual. A expectativa de público é de aproximadamente 12 mil pessoas. A abertura contou com a presença da governadora Fátima Bezerra, que lembrou do sonho de realizar a Feira e mobilizar a economia solidária.

“Vamos fazer uma das feiras mais bonitas da nossa vida. Essas conquistas são fruto de uma luta coletiva. Tivemos sensibilidade social, política e criatividade e assim conseguimos formatar a Sedraf, deu resultado e dará cada vez mais resultados, porque tem um papel de mobilização e de buscar parcerias. Quero destacar aqui que o Pecafes foi aprovado por unanimidade e está fazendo história. A Sedraf foi fundamental pra gente sobreviver. Foi uma trincheira que se somou aos demais estados nordestinos”, disse a governadora.

Na ocasião, a governadora anunciou que mais financiamentos estão chegando não só para o RN, mas para todos os estados do Nordeste. “Ficamos no terceiro lugar em termos de investimentos, com 38 mil famílias em 25 municípios. Serão investidos R$ 50 milhões por ano, totalizando R$151 milhões em três anos. Vamos fazer com que o dinheiro chegue onde tem de chegar. E destacar também aqui o programa Sertão Vivo com acesso à água, mais produção e mais emprego”, ressaltou.

Por meio de Programas como o Sementes Crioulas; Projeto Algodão Agroecológico Potiguar; Programa de Documentação da Trabalhadora Rural; Plantando o Futuro – Fruticultura e Arborização, entre outros, o governo tem promovido a Inclusão Produtiva Sustentável, o que é possível ter uma mostra durante os dias do evento.

A Feira é realizada pelo Governo do RN, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf) e funcionará das 10h às 22h, até sábado (02) com entrada franca.

*Assinatura de Atos*

Na abertura houve a assinatura de três termos: o Termo de Pactuação com Agricultura Familiar de 39 toneladas da Conab com a Associação das mulheres de São José do pedregulho, em Ceará Mirim, beneficiando 20 famílias, a Associação de moradores do Vale do Catu, celebrando o termo do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA- indígena no RN e ainda a assinatura do Acordo de Cooperação e Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) com a Sedraf, o que possibilita mais abertura para as compras dos produtores da agricultura familiar.

Edegar Pretto, superintendente da Conab ressaltou a importância dos três contratos assinados com investimentos aproximados de R$ 5 milhões. “Vamos dobrar o recurso do PAA através da Conab. Até o final do ano fazer uma repescagem. O presidente quer acabar com a fome outra vez! São 33 milhões de brasileiros que dormem e acordam com fome. Em breve vamos gritar bem alto que acabaremos de novo com a fome. A agricultura familar cuida da terra e preserva a natureza. Tornar a Conab e seus fornecedores auto-sustentável em produção de energia limpa, sem custo, são nossas prioridades, queremos dar viabilidade econômica para quem planta”, afirmou.

“Hoje é um dia de guardar na memória. Um sonho antigo que se faz realidade sobre a mão de homens e mulheres que fazem a agricultura familiar. A assinatura faz parte do fortalecimento e de uma política estratégica em demonstrar a importância desse setor”, disse o secretário da Sedraf Alexandre Lima, destacando o protagonismo de programas do Governo que compram alimentos da Agricultura Familiar.

Na ocasião houve a entrega do selo de certificação federal em Apodi em unidades de processamento de frutas, leite, queijeiras que agregaram valor em seus produtos. “Esses são os princípios da economia solidária que colocam as pessoas em primeiro lugar”, ressaltou.

Hoje são produzidas 445 toneladas de algodão sustentável, reflexo da nova forma de enxergar o setor pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte. “O que mais me anima é o que ainda vamos fazer: o projeto sertão vivo, que vai viabilizar investimentos de 150 milhões para segurança alimentar vai melhorar ainda mais nossa realidade”, complementou.

Marcio Melo, dirigente nacional do MST, esteve presente e lembrou da importância das parcerias. “Muito importante para nós da classe trabalhadora e movimentos sociais, porque a agricultura familiar é muito importante para nosso público. Os projetos que vêm sendo construídos para fortalecer a agricultura familiar são fundamentais para melhorar a vida de muitos brasileiros. Sermos o primeiro Estado a fornecer produtos para os hospitais. O MST está junto nesse processo com vocês”, afirmou.

O superintendente do Banco do Nordeste Jeová Lins reafirmou a importância dos investimentos. “Sem a Agricultura Familiar, o Nordeste não teria alimentos. Temos diversos programas que destinam investimento para a agricultura familiar. Já batemos a meta do ano e amanhã assinaremos contratos que efetivarão parcerias para crescimento do setor”, disse.

Isolda Dantas – representante da ALRN lembrou que a gestão da governadora Fátima Bezerra colocou a Agricultura Familiar no centro do debate e das políticas públicas.

O evento conta com investimento via projeto Governo Cidadão, com recursos do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. A programação cultural da Feira Potiguar é coordenada pela Fundação José Augusto, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, com o nome “Festival do MST: por terra, arte e pão!” Haverá shows de Odair José, Cátia de França, Santanna, o Cantador, Nação Zumbi, Karina Nuhr e Academia da Berlinda, dentre outras atrações.

A Fepafes é realizada em parceria com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e da Economia Solidária (Unicafes-RN), com apoio do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RN), da Agência de Fomento do RN (AGN), da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e Assistência Social (Sethas) e do Sistema Ocern (Organização das Cooperativas do RN). O evento conta ainda com apoio institucional do Governo Federal, por meio do Banco do Nordeste e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

A Feira e os estandes funcionarão das 10h às 22h. A entrada é gratuita

Acompanharam a governadora, o secretário de Agricultura Familiar – SEDRAF Alexandre Lima e o adjunto Cícero Araújo, Adriano Gadelha, secretário extraordinário de Gestão e Projetos Especiais, Iris Oliveira, SETHAS, Gustavo Coelho, secretário de Infraestrutura – SIN, MaryLand Brito, secretária de Cultura, representando a FJA e Coronel Araújo da SESED.

Estiveram presentes, Edegar Pretto, presidente da CONAB, Sebastião Arruda, superintendente Regional da CONAB, Márcio Melo, dirigente Nacional do MST, Felipe Menezes, prefeito de Lajes, Pedro Filho, prefeito de Touros, João Eudes, vice-prefeito de São Miguel do Gostoso.

As deputadas estaduais Isolda Dantas, Divaneide Basílio e o deputado estadual Francisco Medeiros. Vereadores Brisa Bracchi e Robério Paulino. Frei Anastácio e Bivar Duda, respectivamente secretário titular e secretário executivo, da Secretaria da Agricultura Familiar do estado da Paraíba, além de Jeová Lins, superintendente do BNB, Lucenilson Ângelo – INCRA, Dário Andrade representando o MDA, Eduardo Gatto, superintendente OCERN, João Hélio, SEBRAE-RN, Jorge, representando a UFERSA, Lima Júnior, UERN e Jorge Ribeiro, representando a UERN.