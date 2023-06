Abel muda o tom e deixa aberta a possibilidade de renovação com o Palmeiras: “Vou refletir”

– Sou feliz onde as pessoas me respeitam, gosto muito desse clube, das pessoas. No resto é viver um dia de cada vez. Tem uma frase que não é minha, mas que gosto muito: “ser capitão da minha alma e dono do meu destino”. Eu faço o que eu quero, se for necessário dizer sim ou não, o farei. Isso me fez vir ao Palmeiras – disse Abel, em coletiva após a derrota para o Botafogo, citando o poeta inglês William Ernest Henley.

Abel está no Palmeiras desde novembro de 2020. Desde então, foram 196 jogos, 116 vitórias, 43 empates e 37 derrotas. Com nove títulos conquistados, ele é o segundo treinador mais vitorioso da história do clube, atrás apenas de Oswaldo Brandão.