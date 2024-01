Abel Ferreira renova com Palmeiras até 2025

Abel Ferreira permanece no Palmeiras até dezembro de 2025. A renovação de contrato do técnico foi anunciada pela presidente Leila Pereira na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, em entrevista coletiva exclusiva para jornalistas mulheres.

– Muitos jornalistas e torcedores me questionam por contratações e meu foco sempre foi manter os profissionais que durante todos estes anos mostram uma estabilidade com relação a performance em campo. O grande reforço do Palmeiras é este. Acreditar nos profissionais que estão dando certo – iniciou a presidente.

– Gostaria de comunicar que renovamos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até dezembro de 2025.

As negociações foram antecipadas pelo ge nesta semana e estavam avançadas ao longo dos últimos dias, ampliando o vínculo do treinador que anteriormente era válido até dezembro de 2024.

Na sequência, Leila Pereira reforçou o desejo pela manutenção de Abel Ferreira e a crença do treinador na manutenção do projeto.

– Como vocês sabem, era um desejo meu manter este treinador tão vencedor, há tanto tempo conosco e é uma grande notícia para o nosso torcedor, nossa instituição e para o Abel e sua comissão técnica. Tenho certeza que ele está muito feliz, acredita na sequência do projeto e vamos continuar forte, sempre lutando para o maior número de títulos possíveis.

O plano da presidente, por sinal, é de ter a comissão técnica por ainda mais tempo – com uma renovação até o fim de 2027, caso ela seja reeleita no fim do ano.

A conversa para ampliação de mais um ano, no entanto, ao menos garante a permanência de Abel para o novo Mundial de Clubes, que acontecerá entre junho e julho de 2025.

Abel chegou ao Verdão no fim de 2020 e passou por uma renovação de contrato em 2022, mas no ano passado deu indicativos de que poderia deixar o clube após a conquista do Brasileiro.

Fez questão de enfatizar o sentimento de desgaste pela rotina no futebol brasileiro por mais de uma vez e justamente no período em que havia ainda o interesse do Al-Sadd, do Catar. O cenário levantou dúvidas sobre o futuro do treinador, mas que não chegou a levar para a diretoria a proposta da equipe catari.

Leila Pereira anuncia renovação do contrato de Abel Ferreira até 2025

Alvo do futebol do Catar no ano passado, técnico aceitou prorrogar acordo com o Verdão

Por Camila Alves e Thiago Ferri — São Paulo

16/01/2024 13h10 Atualizado há 42 minutos

Abel Ferreira permanece no Palmeiras até dezembro de 2025. A renovação de contrato do técnico foi anunciada pela presidente Leila Pereira na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, em entrevista coletiva exclusiva para jornalistas mulheres.

+ Presidente quer abrir concorrência por patrocínio

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, anuncia renovação de Abel Ferreira

– Muitos jornalistas e torcedores me questionam por contratações e meu foco sempre foi manter os profissionais que durante todos estes anos mostram uma estabilidade com relação a performance em campo. O grande reforço do Palmeiras é este. Acreditar nos profissionais que estão dando certo – iniciou a presidente.

– Gostaria de comunicar que renovamos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até dezembro de 2025.

As negociações foram antecipadas pelo ge nesta semana e estavam avançadas ao longo dos últimos dias, ampliando o vínculo do treinador que anteriormente era válido até dezembro de 2024.

+ Siga o ge Palmeiras no WhatsApp

Abel Ferreira e Leila Pereira posam juntos para comemorar a renovação do técnico até 2025 — Foto: Divulgação

Abel Ferreira e Leila Pereira posam juntos para comemorar a renovação do técnico até 2025 — Foto: Divulgação

Na sequência, Leila Pereira reforçou o desejo pela manutenção de Abel Ferreira e a crença do treinador na manutenção do projeto.

– Como vocês sabem, era um desejo meu manter este treinador tão vencedor, há tanto tempo conosco e é uma grande notícia para o nosso torcedor, nossa instituição e para o Abel e sua comissão técnica. Tenho certeza que ele está muito feliz, acredita na sequência do projeto e vamos continuar forte, sempre lutando para o maior número de títulos possíveis.

Abel Ferreira e Leila Pereira na Academia do Palmeiras — Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Abel Ferreira e Leila Pereira na Academia do Palmeiras — Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O plano da presidente, por sinal, é de ter a comissão técnica por ainda mais tempo – com uma renovação até o fim de 2027, caso ela seja reeleita no fim do ano.

A conversa para ampliação de mais um ano, no entanto, ao menos garante a permanência de Abel para o novo Mundial de Clubes, que acontecerá entre junho e julho de 2025.

Abel Ferreira fala após primeiro treino da temporada no Palmeiras: “Aumentamos o sarrafo”

Abel chegou ao Verdão no fim de 2020 e passou por uma renovação de contrato em 2022, mas no ano passado deu indicativos de que poderia deixar o clube após a conquista do Brasileiro.

Fez questão de enfatizar o sentimento de desgaste pela rotina no futebol brasileiro por mais de uma vez e justamente no período em que havia ainda o interesse do Al-Sadd, do Catar. O cenário levantou dúvidas sobre o futuro do treinador, mas que não chegou a levar para a diretoria a proposta da equipe catari.

Futuro de Abel começa a ser decidido nesta sexta-feira no Palmeiras

Desde o fim do ano, portanto, a presidente começou a trabalhar em uma valorização para a comissão técnica, integrada também pelos auxiliares João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Tiago Costa.

Abel Ferreira saiu de férias afirmando ao clube que cumpriria seu contrato até o fim e retomou as movimentações na última segunda-feira, após ter uma semana a mais de folga para ficar com a família em Portugal.

A data foi acordada com o clube depois do treinador ter permanecido mais uma semana no Brasil ao fim do Brasileirão para planejar a temporada de 2024.

Abel Ferreira ostenta nove títulos conquistados pelo Palmeiras e está em segundo lugar no ranking de maiores campeões, atrás apenas de Oswaldo Brandão, que tem 10.

Ele é ainda o sexto técnico com mais partidas na história do Verdão, com 226, atrás de Rubens Minelli (253), Ventura Cambon (305), Vanderlei Luxemburgo (410), Luiz Felipe Scolari (484) e Oswaldo Brandão (562).