Abel Ferreira, do Palmeiras, recusa proposta milionária para treinar na Arábia Saudita

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, recusou uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita. Segundo a ESPN, o clube árabe teria preparado uma oferta de R$ 120 milhões por temporada para o treinador, no entanto ouviu uma negativa.

De acordo com a publicação, a oferta teria chegado diretamente ao treinador português na última semana. Além do alto valor oferecido, o clube pretendia assinar com o técnico por dois anos.

Além do Al Hilal, o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, fez uma oferta por Abel anteriormente, mas ouviu a mesma resposta do treinador, que afirma estar feliz no Palmeiras.

Outro ponto que faz com que Abel permaneça no Brasil é a plena confiança adquirida com a presidente Leila Pereira, além do apoio da torcida palestrina.

Abel tem contrato com o Palmeiras até 2024 e por diversas vezes reforçou que deseja ir até o fim com seu trabalho no clube alviverde. O treinador é o mais longevo do futebol brasileiro no momento, no cargo desde novembro de 2020.