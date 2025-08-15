Abel exalta atitude da torcida do Universitario em vitória do Palmeiras

CNN Brasil

O técnico Abel Ferreira chamou atenção para um comportamento incomum adotado pela torcida do Universitario-PER, durante a derrota para o Palmeiras nesta quinta-feira (15).

Segundo o treinador, os torcedores que compareceram ao Estádio Monumental, em Lima, no Peru, aplaudiram o time mesmo com a goleada de 4 a 0 para o Verdão. Abel gostou da atitude e parabenizou a torcida adversária.

“Encheram um estádio. E estavam a perder de 4 a 0 e estavam a aplaudir os jogadores. Era isso que estavam a fazer. Parabéns, parabéns. É sempre bonito ver quando uma equipe está a precisar do apoio de seus torcedores. Um estádio que é mítico, um clube histórico, lendário. Foi bonito chegar hoje aqui com o estádio cheio, mas dar-lhes parabéns, parabéns pelo comportamento deles”, disse.

Abel Ferreira reconheceu que clubes brasileiros, como o Palmeiras, são favoritos em comparação com demais adversários sul-americanos. No entanto, ele afirmou que o Verdão precisa provar o favoritismo dentro de campo e elogiou o trabalho do Universitario.

“Os brasileiros têm equipes mais fortes, mais dinheiro para contratar melhores jogadores. É sempre mais difícil competir, mas há várias formas de ganhar. O dinheiro não significa ganhar. O PSG gasta dinheiro há tantos anos e ano passado que conseguiu ganhar a Liga dos Campeões. Quando há um investimento maior, como é o caso do Palmeiras — em função das vendas que fizemos – somos favoritos e precisamos mostrar dentro de campo”, analisou.

“Sabíamos das dificuldades que encontraríamos. Vocês continuem a acreditar no trabalho feito aqui, é dar consistência. Temos que ser sinceros e entender que há uma diferença, mas tudo é possível. O Universitario mostrou em um grupo extremamente difícil, que conseguiu passar. Continuar a acreditar no treinador. Não é normal os torcedores aplaudirem quando o time perde por 4 a 0, neste lado do mundo”, concluiu.

Abel também exaltou o empenho dos jogadores e a campanha do Palmeiras, que tem 100% na Libertadores 2025.

“Sempre bom, em razão de como tem sido nossa campanha na Libertadores. Continuar com essa toada e parabenizar os nossos jogadores pela forma como trabalham, se entregam e acreditam. Quando estamos juntos e unidos, e os torcedores também nos ajudam, somos muito forte. Precisamos de consistência, que leva tempo”.

Próximos jogos do Palmeiras

O Verdão levará vantagem de quatro gols para a segunda partida contra o Universitario, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo será disputado no Allianz Parque, na próxima quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília).

Antes, o Palmeiras enfrentará o Botafogo neste domingo (17), pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 20h30, no Estádio Nilton Santos.