ABC e Baraúnas vencem e se classificam para a semifinal do Campeonato Potiguar

O Grupo B do Campeonato Potiguar 2024 entrou em campo na noite desta quarta-feira (7) pela última rodada da primeira fase da competição. Jogos simultâneos aconteceram em Natal e Ceará-Mirim, valendo a classificação para a fase semifinal do primeiro turno.

No Frasqueirão, o ABC venceu o Potiguar de Mossoró por 1 a 0, com gol de Douglas Skilo. O Alvinegro natalense manteve a invencibilidade e a já havia garantido a classificação e liderança do Grupo. Com o resultado, o Potiguar fica em terceiro lugar.

No Barrettão, o Baraúnas venceu o Força e Luz por 2 a 1. Wester e Everton marcaram os gols do Leão do Oeste. Luiz diminuiu para o Time Elétrico. O resultado coloca o Baraúnas na segunda colocação do Grupo, garantindo a classificação para a semifinal.

Os classificados do Grupo B aguardam a partida entre Santa Cruz e América nesta quinta-feira pelo Grupo A, que definirá a primeira e segunda colocações, e por consequência, os adversários na semifinal.