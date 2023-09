ABC divulga lista de jogadores convocados para partida contra o Sport/PE

O ABC finalizou a preparação para o jogo contra o Sport/PE e logo depois do último treino preparatório, realizado nesta quinta-feira (14), a comissão técnica definiu a lista com os jogadores relacionados para o desafio. Para a partida, marcada para esta sexta-feira (15), às 21h30, no Frasqueirão, e válida pela 28ª rodada do Brasileiro Série B, o treinador Argel Fuchs convocou 22 jogadores.

O técnico segue sem o goleiro Welligton, submetido a uma cirurgia no ombro, e sem o volante Walfrido, que passou por cirurgia no joelho. Além deles, o lateral Jefinho e o atacante Wallyson estão em processo de transição, em fase final de recuperação, e continuam fora.

O lateral-esquerdo Romário, com uma fascite plantar, o zagueiro Genilson, o lateral-direito Alex Silva e o volante Wellington Reis, todos com lesões musculares, estão vetados pelo Departamento Médico.

As novidades na relação ficam por conta das presenças do lateral Alemão e do volante Daniel, recuperados de lesões, e do meia Andrey, destaque da equipe Sub-20, pela primeira vez convocado para um jogo profissional.

Confira a lista completa:

1. Afonso

2. Agustín Rodríguez

3. Alemão

4. Anderson Cordeiro

5. Andrey

6. Daniel

7. Evandro

8. Fábio Lima

9. Fabrício

10. Geovane

11. Gustavo

12. Habraão

13. Jhonnathan

14. Matheus Anjos

15. Matheus Refundini

16. Michael

17. Nathan Melo

18. Paulo Sérgio

19. Ramon

20. Thonny Anderson

21. Wallace

22. Welliton