ABC dispensa Rodrigo Santana e terá interino nas rodadas finais da Série C
Treinador deixa o comando do Alvinegro após derrotas para Caxias e Guarani. ABC é o 18º colocado e precisa vencer os dois últimos jogos para escapar do rebaixamento
Globo Esporte
O ABC anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Rodrigo Santana. O treinador não estará à frente da equipe nas duas últimas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro.
Em sete partidas pelo Alvinegro, Santana somou uma vitória, quatro empates e duas derrotas – sete pontos conquistados em 21 possíveis, aproveitamento de 33,3%. O time marcou 10 gols e sofreu 11 neste período.
No comunicado enviado à imprensa, o ABC informou que a diretoria executiva se reuniu nesta segunda-feira com o técnico e, em comum acordo, foi definido o fim do vínculo do comandante. O auxiliar Neto Pajolla também deixa o Alvinegro. No domingo, o clube já havia anunciado a saída do executivo de futebol Agnello Gonçalves.
O ABC ainda confirmou que o auxiliar técnico permanente Jonydei Tostão assume o comando da equipe nas duas últimas rodadas da Série C.
Com o pensamento inicial de brigar pela classificação à segunda fase, Rodrigo Santana se apresentou ao ABC no dia 4 de julho, na véspera da partida contra o Confiança, e estreou com um empate. Na sequência, venceu o Tombense fora de casa. O treinador, porém, viu a situação complicar com uma sequência de empates – Maringá, Floresta e Figueirense – e acabou entrando no Z-4 após a derrota para o líder Caxias. O revés para o Guarani, no último sábado, no Frasqueirão, foi o capítulo final desta passagem.
O ABC agora terá pela frente duas decisões na luta contra o rebaixamento. No próximo domingo, enfrenta o Retrô, na Arena de Pernambuco, e fecha a participação na Série C diante do Itabaiana, no dia 30, no Frasqueirão. Para escapar da queda, o ABC precisa vencer os dois compromissos.
Jogos sob o comando de Rodrigo Santana
- Confiança 1 x 1 ABC
- Tombense 1 x 2 ABC
- ABC 3 x 3 Maringá
- Floresta 1 x 1 ABC
- ABC 0 x 0 Figueirense
- Caxias 1 x 0 ABC
- ABC 3 x 4 Guarani