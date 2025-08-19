ABC dispensa Rodrigo Santana e terá interino nas rodadas finais da Série C

Com o pensamento inicial de brigar pela classificação à segunda fase, Rodrigo Santana se apresentou ao ABC no dia 4 de julho, na véspera da partida contra o Confiança, e estreou com um empate. Na sequência, venceu o Tombense fora de casa. O treinador, porém, viu a situação complicar com uma sequência de empates – Maringá, Floresta e Figueirense – e acabou entrando no Z-4 após a derrota para o líder Caxias. O revés para o Guarani, no último sábado, no Frasqueirão, foi o capítulo final desta passagem.