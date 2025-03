ABC desbanca o Laguna e fará final do estadual com o América-RN

O ABC vai decidir o título do Campeonato Potiguar 2025 com o América-RN. O Alvinegro garantiu a vaga para a final ao vencer o Laguna por 1 a 0 neste domingo chuvoso, no Estádio Frasqueirão, em Natal. O herói da classificação foi o lateral-esquerdo Manoel, em cobrança de falta no segundo tempo.

A decisão será disputada com jogos de ida e volta. Por ter a melhor campanha do estadual, o ABC faz o segundo confronto em casa. As finais serão disputadas nos dois próximos sábados, dias 22 e 29 de março, na Arena das Dunas e Frasqueirão, respectivamente.

Em sua primeira participação na elite do Campeonato Potiguar, o Laguna se despede na terceira posição na classificação geral, o que valeu vaga para participar da Série D do Brasileiro e da pré-Copa do Nordeste de 2026. Caso o Rio Grande do Norte mantenha três representantes na Copa do Brasil em 2026, a terceira vaga será do Laguna.