ABC decepciona e empata com Força e Luz em Ceará-Mirim

Após golear por 6 a 0 no meio de semana, o ABC jogou mal neste sábado e teve que se contentar com um empate por 1 a 1 com o Força e Luz. O Time Elétrico saiu na frente e Wallyson evitou um vexame maior ao conseguiur a igualdade aos 40 minutos do segundo tempo. A partida foi disputada no Estádio Barretão, em Ceará-Mirim.

Com o resultado, o ABC agora soma quatro pontos, na segunda posição do Grupo B – dois a menos que o Baraúnas. O Força, com um ponto, é o terceiro colocado.

O gol do Força e Luz foi marcado aos 47 minutos do primeiro tempo. Após lateral cobrado pela esquerda, houve uma falha generalizada da zaga do ABC e o atacante Bala cabeceou para as redes.

O ABC optou por preservar alguns titulares, como o goleiro Welligton e os zagueiros Wesley e Richardson, e fez um jogo muito ruim. Os atacantes Ruan e Wallyson, que também haviam sido poupados, entraram no segundo tempo.

Na segunda etapa, o ABC se desesperou pelo empate, mas, com dificuldade, só conseguiu furar o bloqueio armado pelo Força e Luz aos 40 minutos. Após cruzamento afastado pela zaga do Time Elétrico, Wallyson ficou com a bola na meia-lua e fuzilou para as redes. Nos acréscimos, Ruan quase surpreendeu o goleiro Nikola Peric em cruzamento da direita.

Próximos jogos

O ABC volta a jogar na quarta-feira, contra o Baraúnas, no Nogueirão, em Mossoró. No dia seguinte, o Força e Luz encara o Potiguar no mesmo local.