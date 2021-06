ABC de Natal despacha Chapecoense por 3 x 0 e avança às oitavas de final da Copa do Brasil

Com uma grande atuação do goleiro Wellington, o ABC de Natal despachou a Chapecoense na tarde desta quarta-feira (09) pela terceira fase da Copa do Brasil.

Com gols de Marcos Antônio e Wallyson na primeira etapa da partida e Éderson no segundo tempo, o time potiguar além de avançar para as oitavas de final do campeonato, também embolsa R$ 2,7 mi de reais.

Um empate levaria o jogo para os pênaltis, sendo que a Chape havia vencido o primeiro jogo por 3×1, com o placar agregado de 4×3 o ABC avança à fase seguinte. O goleiro Wellington foi o grande destaque da partida, fechando o gol em diversas oportunidades. Uma atuação que merece destaque pelo resultado conquistado.