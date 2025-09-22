ABC confirma Marcelo Chamusca como técnico para a temporada 2026
O ABC já tem novo comandante para a próxima temporada. Marcelo Chamusca, de 59 anos, foi anunciado nesta segunda-feira como técnico do Alvinegro para 2026. O treinador estava no Tombense, onde disputou a Série C deste ano e acabou rebaixado para a Série D.
O novo treinador já está em Natal, onde conheceu a estrutura do Mais Querido e iniciou o planejamento para a temporada. Ele será apresentado oficialmente nesta terça-feira, em entrevista coletiva.
Ao longo da carreira, Chamusca passou por clubes como Fortaleza, Atlético-GO, Sampaio Corrêa, Guarani, Ceará, Paysandu, Botafogo, Náutico, Botafogo-SP e Floresta – este último, onde trabalhou até fevereiro deste ano.
Irmão do também técnico Péricles Chamusca, Marcelo ficou marcado por um feito inédito no futebol brasileiro: foi o primeiro treinador a conquistar acessos em todas as divisões nacionais. Ele levou o Salgueiro para a Série C em 2013, o Guarani para a B em 2016 e o Ceará para a Série A em 2017.
Em 2021, Chamusca também comandou o Botafogo no Campeonato Carioca e na Série B. Foram 27 jogos, com nove vitórias, 12 empates e seis derrotas, antes de deixar o cargo em julho daquele ano.
Agora, no ABC, o treinador tem a missão de reestruturar a equipe e buscar novos objetivos para 2026. O principal deles será a busca pelo acesso à Série C. O Alvinegro também vai disputar o Campeonato Potiguar, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.