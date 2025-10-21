ABC anuncia lateral Cayo Tenório, ex-Vasco e Nova Iguaçu

O ABC oficializou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Cayo Tenório, ex-Vasco e Nova Iguaçu. Ele disputou a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 pelo Rio Branco-ES.

Cayo Tenório, 26 anos, é cria das categorias de base do Vasco, onde se profissionalizou e atuou até 2021. Depois, o lateral passou por Azuriz, Boavista, Nova Iguaçu e Volta Redonda.

O novo reforço alvinegro assinou contrato até o término da Série D de 2026.

O ABC já havia anunciado o também lateral-direito Lucas Marques, os zagueiros Edson, Lucas Souza e Wellington Carvalho, os goleiros Matheus Alves e Vitor Luiz e o atacante Calazans.