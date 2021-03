Abastecimento de água está suspenso em Martins

Devido um problema elétrico interno, que fez com que o transformador Estação Elevatória de Água Tratada II (EEAT) precisasse de manutenção, o município de Martins, localizado na região Oeste Potiguar, está com o abastecimento de água suspenso desde esta quarta-feira (03).

Segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), a finalização do conserto está prevista para próxima segunda-feira (08). O sistema de abastecimento será normalizado para todas as regiões e imóveis após 72 horas.