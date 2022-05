Abastecimento de água é suspenso em oito bairros de Mossoró

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) instala novos conjuntos motobombas na Adutora Jerônimo Rosado para a cidade de Mossoró e fará manutenção de equipamentos e substituição de bomba para o sistema de abastecimento de Assú. O serviço iniciará nesta quarta-feira (25), às 8h da manhã, e segue até às 22h de sexta-feira (27).

Devido ao serviço, que ocorreria na semana passada mas foi adiado para esta semana, parte da cidade de Mossoró terá redução no abastecimento durante a execução do serviço e a toda a cidade de Assú terá suspensão do abastecimento.

Após a conclusão do serviço, previsto para a noite de sexta-feira (27), o sistema das duas cidades será religado. Após religar são necessárias 72 horas para normalização do abastecimento em Mossoró e em Assú.

Os bairros mais afetados pela parada em Mossoró são: Centro, Alto Sumaré, Nova Vida, Liberdade 1 e 2, Santa Delmira e Abolições III e IV. Outras regiões da cidade, como parte do Alto de São Manoel, parte da Ilha de Santa Luzia e região do Bom Jardim/Paredões também sentirão redução.