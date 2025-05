À vida – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – À vida

“À vida é como uma simples vela, apenas um pequeno vento pode apagar, então viva. (Escritor: Ricardo Alfredo)

DIA 07 DE MAIO: POSSE E ELOGIO

A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, instituída por um grupo de intelectuais em 05/11/2014, reconhecida como de utilidade pública no âmbito estadual e municipal, bem como declarada como patrimônio histórico-cultural imaterial, promove no próximo dia 07/05 – a partir das 18h30 no auditório da OAB/Mossoró, Sessão Solene para empossar o ex-vereador e ex-deputado, escritor e advogado, Dr. Manoel Mário de Oliveira, como novo titular da cadeira 36, que é patroneada pelo saudoso Ivo Lopes De Oliveira.

A ACJUS imprime uma ritualística baseada no estilo da Académie française, uma congênere composta pelas mais proeminentes personalidades, não só da França, mas do mundo, e que foi criada em 1635 por Richelieu, o principal ministro do reinado de Luís XIII.

Portanto, quem não conhece essa ritualística, tem agora a oportunidade de observá-la no próximo dia 07/05.

O novo imortal, confrade Manoel Mario de Oliveira, será recepcionado pelo acadêmico Geraldo Maia do Nascimento.

Ao final dos atos formais, estaremos oferecendo um elegante coquetel aos presentes.

O tapete vermelho da cultura será suavemente pisado por elegantes personalidades de Mossoró e do RN. Jose Wellington Barreto – Presidente da ACJUS

CHAMADA A ETERNIDADE

Morre Nana Caymmi: a maior intérprete da música popular brasileira, adormeceu na eternidade. Via deixar saudade.

ENCONTRO ACJUS

ACJUS conversa boa com os amigos confrades Antônio Clóvis Vieira, Raimundo Antônio de Souza, Eriberto Monteiro, além de outros que estão aqui no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros.

INFORMES ACJUS 1º/05/25 – Ano acadêmico Zélia Macedo Heronildes

Hoje Dia do Trabalhador ou do trabalho?

Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, o 1º de maio, até então Dia do Trabalhador, passou a ser apropriado como Dia do Trabalho, data em que, inclusive, Vargas apresentou as leis de proteção ao trabalho e, em especial, a própria Consolidação das Leis do Trabalho. Assim registra a história.

POSSE/ELOGIO E LANÇAMENTO

Tudo caminhando muito bem para o êxito dos nossos futuros eventos, os quais serão realizados nos dias 07/05 e 31/05:

07/05 – 18h30 – OAB/ Mossoró, Sessão Solene de Posse do Dr. Manoel Mário de Oliveira com elogio ao patrono da cadeira 36, Ivo Lopes de Oliveira.

31/05 – 18h30 – Teatro Alpha Lyra (Colegio Mater Christi), Sessão Especial do Projeto “Mossoró Cidade do Livro e da Leitura”, para lançamento do livro “Sublime Fortaleza em Versos”, trabalho da confreira Welma Maria Ferreira de Menezes.

Importante: Conforme reza o nosso estatuto, precisamos da presença do corpo acadêmico da nossa instituição.

Solicitamos o empenho de todos, inclusive, junto as nossas instituições congêneres, familiares e autoridades. Palácio Cultural Milton Marques de Medeiros, sede da ACJUS, 9h50 – Mossoró, dia 1º/05/25. José Wellington Barreto – Presidente da ACJUS

PRESENÇA NA FESTA DA ACJUS

Estarão presentes na Sessão do dia 07/05 a prefeita de Messias Targino Shirley e o prefeito atual Arthur Targino.

FATOS E FOTOS HISTÓRICAS

Sérgio o juiz de Direito Dr. Chico Pinto é isso Wellington. um abraço Péricles Amorim.

Lúcio Ney, Ray

PROGRAMAÇÃO OFICIAL CARIRI CANGAÇO OESTE POTIGUAR 2025

CARIRI CANGAÇO OESTE POTIGUAR

PATU-MARTINS-LUCRÉCIA-ANTONIO MARTINS

Rio Grande do Norte – Nordeste do Brasil

22 de maio de 2025 – quinta-feira

NOITE SOLENE DE ABERTURA

Mercado Público Municipal – Centro, Martins – RN

18h Abertura Festiva da Feira de Livros e Antiguidades

Formação da Mesa Solene de Abertura

MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço

PAULO CESAR GALDINO – Prefeito Municipal de Martins

LUMA HOLLANDA – Presidente da Comissão Organizadora

GILENO OLIVEIRA CARVALHO – Vice-prefeito Municipal de Martins

SARA JANIARA XAVIER – Secretária de Cultura

ALDESANDRO MORAIS- Presidente da ASERRA -Associação Turística do Polo Serrano

DANNYLO MAIA – Comissão Organizadora em Martins

LEMUEL RODRIGUES – SBEC Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço

ARCHIMEDES MARQUES- Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço

LEONARDO GOMINHO – Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino

ANGELO OSMIRO BARRETO – GECC Grupo de Estudos do Cangaço do Ceará

BISMARCK MARTINS – Presidente do Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço

19h Hino Nacional

19h15 – Entrada do Estandarte 15 Anos do Cariri Cangaço

Conselheira Cariri Cangaço CÉLIA “MARIA PARAHYBANA” – João Pessoa PB

19h40 – Saudações em nome do Cariri Cangaço

Conselheiro JOSÉ OTÁVIO MAIA DE VASCONCELOS – Catolé do Rocha PB

19h50 – Cumprimentos aos Convidados

MANOEL SEVERO BARBOSA

Curador Cariri Cangaço

PAULO CESAR GALDINO

Prefeito Municipal de Martins

20h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”

PAULO CESAR GALDINO – Prefeito Municipal de Martins

Entregue por Conselheiro JOÃO DE SOUSA LIMA – Paulo Afonso BA

GILENO OLIVEIRA CARVALHO – Vice-prefeito Municipal de Martins

Entregue por Conselheiro BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA – João Pessoa PB

SARA JANIARA XAVIER – Secretária de Cultura

Entregue por Conselheiro JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB

YASMIN CARVALHO – Secretária Executiva de Cultura

Entregue por Conselheira ANA GLEIDE LEAL – Floresta PE

ALDESANDRO MORAIS- Presidente da ASERRA

Entregue por Conselheiro KYDELMIR DANTAS – Nova Floresta PB

JENNER CARVALHO XAVIER – Empreendedor

Entregue por Conselheiro ANGELO OSMIRO – Fortaleza CE

FRANCISCO MARCELINO JUNIOR – Pesquisador

Entregue por Conselheiro EMANUEL ARRUDA – Princesa Isabel PB

21h10 – Posse de Novos Conselheiros Cariri Cangaço

21h15 “ECOS DE UM RIFLE – uma história de Jesuíno Brilhante”

Conselheiro Cariri Cangaço MARCELO LITWAK – Natal RN

22h – Passagem do Estandarte do Cariri Cangaço

POR LUMA HOLLANDA Atual Sede: Oeste Potiguar RN

PARA CELSINHO RODRIGUES Próxima Sede: Piranhas AL

22h10 – Coquetel de Encerramento

23 de maio de 2025 – sexta-feira

MANHÃ

7h30 -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA

MUNICÍPIO DE PATU

8h30 – Casa de Pedra de Jesuíno Brilhante

Consagração como “Lugar de Memória Cariri Cangaço”

10h45 – Auditório da UERN – Campus Patu

11h Solenidade de Abertura

MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço

EDNARDO BENIGNO DE MOURA – Prefeito Municipal de Patu

LUMA HOLLANDA – Presidente da Comissão Organizadora

LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS – Vice-Prefeita Municipal de Patu

SUETÔNIO DE OLIVEIRA MOURA – Presidente da Câmara Municipal de Patu

ALUÍSIO DUTRA – Presidente da APLA e Comissão Organizadora em Patu

CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE – Reitora da Universidade Estadual do RN

ELANE MARQUES – Representando todas as Academias e Grupos de Estudo do Cangaço

11h – Cumprimentos aos Convidados

MANOEL SEVERO BARBOSA

Curador Cariri Cangaço

EDNARDO BENIGNO DE MOURA

Prefeito Municipal de Patu

ALUÍSIO DUTRA

Presidente da APLA e Comissão Organizadora em Patu

11h10 – Posse de Novo Conselheiro Cariri Cangaço

11h15 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”

EDNARDO BENIGNO DE MOURA – Prefeito Municipal de Patu

LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS – Vice-Prefeita Municipal de Patu

ALUÍSIO DUTRA DE OLIVEIRA- Presidente da APLA

CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE – Reitora da Universidade Estadual do RN

PETRONILO HEMETÉRIO FILHO – Historiador e Escritor

KLERISTON MAGNUS DANTAS – Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Eventos

MICHAEL CIPRIANO GODEIRO – Empreendedor Café Jesuíno

11h20 – Mesa de Conferências

“A Saga de Jesuíno Brilhante”

Conselheira Cariri Cangaço LUMA HOLLANDA – João Pessoa PB

Conselheiro Cariri Cangaço HONÓRIO DE MEDEIROS – Natal RN

Conselheiro Cariri Cangaço KYDELMIR DANTAS – Nova Floresta PB

13h – Foto Comemorativa do Cariri Cangaço em Patu

Portal de Entrada da Terra de Jesuíno Brilhante

13h10 – Almoço Restaurante “Vai Gordo” –

Local: Rotatória de Entrada da Cidade de Patu

PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA

Mercado Público de Martins – Centro

8h – Programação Direcionada Especificamente em Martins

para dono de Hotéis, Pousadas, Bares, Restaurantes, Guias e afins

Roda de Conversa

“Turismo de Experiência e Hospitalidade Inteligente:

Estratégias para encontrar e lucrar no sertão NE”

PROFESSOR ARY D’LIMA

TARDE

14h30 -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA

MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA

15h – Museu Fazenda Castelo

Centro de Lucrécia

“Cenário da Invasão de Virgolino Ferreira da Silva”

15h15 Cumprimentos aos Convidados

MANOEL SEVERO BARBOSA

Curador Cariri Cangaço

ANTONIO VALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal de Lucrécia

LYVIA SUASSUNA

Museu Fazenda Castelo

15h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”

ANTONIO VALTER DE ARAUJO – Prefeito Municipal de Lucrécia

LARA NASCIMENTO – Vice- Prefeita Municipal de Lucrécia

LYVIA SUASSUNA – Museu Fazenda Castelo

FRANCISCO ERIVANALDO DE OLIVEIRA – NALDINHO- Secretário de Cultura

15h45 – Roda de Conversa “Mulheres” e Lançamentos

Mossoró – Os 37 dias que abalaram Lampião

Pesquisadora e Escritora FABIANA AGRA – Picuí PB

Jesuíno Brilhante: um cangaceiro Potiguar

Conselheira Cariri Cangaço CÉLIA “MARIA PARAIBANA”

Pesquisadora e Escritora NATIVIDADE PRAXEDES – Mossoró RN

16h30 Consagração como “Lugar de Memória Cariri Cangaço”

Cruz dos Três Heróis

18h – Noite Festiva no Café Jesuíno

Município de Patu

24 de maio de 2025 – sábado

MANHÃ

8h -SAÍDA PARA VISITA EM MARTINS

8h30 – Concentração na Praça da Matriz

9h – Mercado Público Municipal de Martins

Apresentações Artísticas e Feira de Artesanato

Conferências

“A Passagem de Lampião pelas Terras de Martins”

Pesquisador DANNYLO MAIA – Catolé do Rocha PB

“A Origem e a Saga dos Limões -Os Inimigos de Jesuíno Brilhante”

Pesquisador RODOLFO MAIA – Catolé do Rocha PB

RELAÇÃO DOS LANÇAMENTOS E RELANÇAMENTOS

MORENO E DURVINHA – Sangue, amor e fuga no Cangaço

Autor: João de Sousa Lima FLOR DO MANDACARU – O amor em meio ao Cangaço

Autor: Teimoso Zen

SER ESCRAVO NA SERRA DE MARTINS

Autor: Expedito Neto

TRAIÇÕES NO CANGAÇO

Autor: Jinsena

AS FAÇANHAS DO CANGAÇEIRO ANTÔNIO SILVINO, “O rifle de ouro”

Autor: Julierme Wanderley

LAMPEÃO NO CEARÁ

Organização: Adriano Carvalho

HISTÓRIAS DE MINHA VIDA

Autora: Elane Marques

A VISITA DO IMPERADOR A FEIRA DE SANTANA

Cordel: LUCAS DA FEIRA NA ESCOLA – Saberes no Cangaço

Autor: Augusto Spínola Jr.

Cordel TIÃO DA JARAMATAIA – um cangaceiro afamado

Autor: Reinaldo Teixeira A ODISSEIA DE JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA NA REVOLTA DE PRINCESA

Autor: José Tavares de Araújo Neto Cordel “AS PIAS DAS PANELAS”

Autor: Manoel Belarmino

12h30 – Almoço Livre – Martins

TARDE

14h30 -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO MARTINS

15h – Pátio da Igreja de Santo Antônio

Centro de Antônio Martins

Cenário da Invasão de Virgulino Ferreira da Silva

15h15 – Formação da Mesa Oficial e Hino Nacional

EFRAIM TICICANO e “AS FILHAS DO REI”

15h20 – Cumprimentos aos Convidados

MANOEL SEVERO BARBOSA

Curador Cariri Cangaço

JESSICA IRIS

Prefeita Municipal de Antônio Martins

5h45 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”

JESSICA IRIS – Prefeita Municipal de Antônio Martins

LUAN ALENDES – Comissão Organizadora em Antônio Martins

FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES REINALDO – Secretário de Cultura

16h – Conferência de Campo e Lançamento de Livro

“A Invasão de Lampião a Antônio Martins em 1927”

Pesquisador e Escritor LUAN ALENDES

16h40 Igreja de Santo Antônio

Consagração como “Lugar de Memória Cariri Cangaço”

16h45 – Apresentação Artística

Grupo ESPERANÇA CULTURAL e PASSOS DE ARTE

NOITE

19h – Mercado Público Municipal – Centro, Martins – RN

19h15 Boas-Vindas às Academias

Curador do Cariri Cangaço MANOEL SEVERO – Fortaleza CE

Momento Solene de Posse da ABLAC

Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço

Presidente ARCHIMEDES MARQUES – Aracaju SE

Secretária ELANE MARQUES – Aracaju SE

Fala Solene da ABRAES

Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino

Presidente LEONARDO GOMINHO – Floresta PE

Fala Solene da APLA

Academia Patuense de Letras e Artes

Presidente ALUISIO DUTRA – Patu RN

Fala Solene da ALAM

Academia de Letras de Artes de Martins

Presidente TANIAMÁ VIEIRA DA SILVA BARRETO – Martins RN

25 de maio de 2025 – domingo

MANHÃ

8h -SAÍDA PARA VISITA EM PATU

8h30 Visita ao Santuário do Lima

Nossa Senhora dos Impossíveis

Serra do Lima, Patu RN

CARIRI CANGAÇO OESTE POTIGUAR

1º Lançamento já tem datas e locais

CARIRI CANGAÇO OESTE POTIGUAR

PATU-MARTINS-LUCRÉCIA-ANTONIO MARTINS

Rio Grande do Norte – Nordeste do Brasil

Lançamento do livro que resgata o papel de Jose Américo

AGENDA

SHOW DE HISTÓRIA

XXI JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

Promoção: Museu do Sertão

Local: Salão de Eventos do Museu do Sertão.

(Fazenda Rancho Verde, às margens da Estrada da Alagoinha, a 4 km da cidade de Mossoró-RN)

Data: 31 de agosto (domingo) de 2025

Horários:

7:00 às 8:00 horas – Missa Campal de Ação de Graças, celebrada pelo Padre Agostinho Justino dos Santos, Capelão da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro.

8:00 às 8:30 horas – Benzedura da Imagem Monumental Evocativa de Santa Luzia.

8:30 às 9:00 horas – Hino Nacional Brasileiro e Hino do Museu do Sertão, interpretados pela Juíza de Direito, Escritora e Cantora Welma Maria Ferreira de Menezes.

9:00 às 10:00 horas – Lançamento do livro “CRÔNICAS SERTANEJAS”, de autoria do Prof. Benedito Vasconcelos Mendes.

– Apresentação do escritor e Procurador Federal Lívio Oliveira.

10:00 às 11:00 horas – Visita aos 12 pavilhões do acervo do Museu do Sertão, guiada pelo Prof. Benedito Vasconcelos Mendes e pela Pedagoga Susana Goretti Lima Leite.

11:00 às 12:00 horas – Apresentações culturais e lazer.

Venha celebrar a cultura sertaneja conosco!

Curiosamente, as estações climáticas do ano não são percebidas em todo o território brasileiro. Aqui no Nordeste, devido à localização muito próxima à Linha do Equador, só se conhece inverno e verão. Nesse período do outono – que no Sul e Sudeste, se caracteriza por temperaturas mais amenas, umidade do ar mais elevada e chuvas –, aqui é conhecido por inverno, devido a apresentar fortes chuvas, o que deixa o clima mais agradável, daí se denominar de inverno. É nessa época que acontecem, principalmente, os plantios da agricultura familiar. As águas das chuvas também são armazenadas em pequenos açudes particulares para o consumo próprio durante a estiagem no restante do ano. Os grandes açudes públicos também armazenam água para o consumo geral. Quando o inverno é bom, ou seja, quando há muita chuva, os açudes sangram, e a festa é grande!

Mas, voltando ao assunto da estrada…

Como sempre digo, o layout muda a cada semana.

Desta feita, além das borboletas amarelinhas cruzando o vai e vem dos carros, para a minha alegria, vi também revoadas de avoantes, “avoetes” (ou arribação, aqui para nós) – aves campestres migratórias da América do sul e Caribe, que transitam pelo Brasil todo, principalmente aqui no Nordeste, devido ao clima quente. Fazem os seus ninhos de gravetos pelo chão. Alimentam-se de grãos silvestres e brotos de plantação. Já estava preocupada, pois elas aparecem logo no início das chuvas, e a melhor forma de vê-las é na estrada. Elas voam em bandos, é um verdadeiro deleite para os olhos.

Outra novidade na estrada foi a presença dos manés-magros. Você sabe o que é isso? Mané-magro é um dos nomes populares para um gafanhoto da família “Proscopiidae”. Também conhecido como: gafanhoto de jurema; cavalo-de-judeu; taquarinha etc. Ele parece um graveto. Durante o trajeto, ficavam passando de um lado para o outro, despreocupadamente e sem pedir passagem. Quando não são atropelados, tornam-se um alvo certo para os carcarás que, em voos rasantes, os carregam pelo bico.

Não sei se vou me lembrar dos detalhes, mas o momento exige que eu relate um fato ocorrido numa sala de aula, no Curso de Agronomia: o professor contou que, muito animado, discursava sobre os insetos, mais precisamente sobre o gafanhoto em questão. Cada um que tinha uma história para contar, ou um nome diferente para o inseto – sendo o mais conhecido mané-magro, por ser magrinho e parecido com um graveto. Depois de muita informação e discussão sobre o inseto, o professor aleatoriamente olhou para um aluno e perguntou o nome científico, o nome correto do inseto, o que de pronto o aluno respondeu pausadamente: “Manuel Magro”. Imaginem a bagunça que se transformou a sala de aula; afinal, pela concepção do aluno, mané-magro não seria o nome correto. Até hoje, entre amigos, “Manuel Magro” passou a ser o apelido do professor.

Vegetação, insetos, nuvens com formatos diferentes (assunto para outro momento), tudo compõe a paisagem até o ponto de chegada. Nesses curtos passeios semanais, aprendi que não é apenas o destino da viagem o mais importante, mas, sim, todo o trajeto, com suas belezas e peculiaridades. Precisamos ter “olhos de ver”.

Coisas que eu gosto e que me fazem bem!

RÁDIO DIFUSORA COM O CONFRADE MANOEL MÁRIO

Aqui na Rádio Difusora com o confrade Manoel Mário de Oliveira, divulgando o nosso encontro do próximo dia 07/05 – 18h30 na OAB Mossoró.

LANÇAMENTO

O AUTO DA COMPADECIDA 2

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

(https://www.youtube.com/channel/UCAT4ZyYVdnEDmSDhB2ePw1Q)

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore – Salmos 91:1-16

¹ aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.

² Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.

³ Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.

⁴ Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel.

⁵ Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,

⁶ Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.

⁷ Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.

⁸ Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.

⁹ Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.

¹⁰ Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.

¹¹ Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.

¹² Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma.

¹³ Pisarás sobre o leão e a cobra; calcarás aos pés o leão jovem e a serpente.

¹⁴ Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.

¹⁵ Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.

¹⁶ Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.