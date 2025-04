O café da tarde é uma das muitas tradições brasileiras que tem grande relação com sua história. As influências remontam a Portugal no século XVII quando a princesa Catarina de Bragança teve seu casamento arranjado com o rei inglês Charles II. Os portugueses tinham como costume tomar café no meio da tarde acompanhado de bolos e biscoitos, isso porque o café era tido como uma bebida nobre que era produzida nas colônias e só a realeza tinha acesso ao café, já os ingleses trocaram a bebida por chá (criando o tradicional chá das 5 pelo mesmo motivo, já que muitas colônias inglesas eram produtoras de ervas de chá).

Nesse mesmo período que a princesa Catarina se casou com o rei inglês que foi instituído o uso de porcelanas chinesas no lanche da tarde, prática absorvida diretamente dos costumes portugueses que foram os primeiros europeus a fazer comércio com a atual China e Japão.

Como a tradição chegou ao Brasil

A tradição do café da tarde chegou ao Brasil, ainda colônia de Portugal, através da elite cafeeira das grandes fazendas produtoras de café que exportavam os grãos de alta qualidade para a Europa e ficavam com os grãos de qualidade mais baixa, esse é um dos motivos dos brasileiros serem acostumados a beber um café muito forte, pois precisava ser mais torrado do que o normal por conta da qualidade inferior.

Os senhores das fazendas, quando voltavam de suas viagens à Europa, traziam consigo a moda, tecnologia e novos costumes e se instalou a tradição portuguesa de tomar café com bolos, queijos, doces e pães no intervalo entre o almoço e o jantar.

Com o tempo e com a maior acessibilidade ao café pela população brasileira, essa tradição passou a fazer parte de grande parte da população, especialmente entre a classe trabalhadora da roça que fazia uma pausa no meio da tarde para poder se alimentar e ter forças para continuar trabalhando pelo resto do dia.

Hoje em dia, para muitas famílias, o café da tarde é tão sagrado quanto o almoço de domingo em família e se tornou sinônimo de um momento de relaxamento, reposição de energia, oportunidade para conversar, rir, fazer fofoca entre familiares ou amigos.

Como fazer um bom café da tarde?

Para muitos o café da tarde não necessita de receitas complexas, ingredientes importados e elaborados. A beleza está na simplicidade e no carinho empregado para fazer e aproveitar o café da tarde.

Uma dica para um café da tarde saboroso é ter opções doces e salgadas à disposição, como um bolo de milho caseiro quentinho, biscoitos doces, pães e frios para fazer um bom sanduíche. Outros podem preferir assar uma fornada de pães de queijo para se deliciar junto com doce de leite, geleias, requeijão e manteiga.

Quem quiser incrementar as receitas para o café da tarde pode incluir pipoca, waffles, panquecas, doces caseiros (como arroz-doce, doce de abóbora, cocada entre outros).

Mas o mais importante e que não pode faltar é o café, coado, expresso, instantâneo ou gelado. Para quem não gosta de café é possível incluir, sucos, leite, achocolatado, iogurtes, chás e refrigerantes para agradar a todos os paladares.