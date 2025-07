A TEMPESTADE ASSUSTADORA – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A TEMPESTADE ASSUSTADORA

Na vida há tempestades que não podemos prever, e essa tempestade pode ser assustadora. No entanto, as Sagradas Letras nos fornecem: auxílio, segurança, paz e as ferramentas adequadas para enfrentar as tempestades da vida. Por outro lado, as tempestades da vida, que são lições profundas, fazem que o ímpio, na sua perversidade, seja levado embora. Todavia, o servo, em meio à tempestade, tem alicerce que o conduz para a eternidade. Pois, passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. (Provérbios 10:25)

As tempestades na nossa vida têm a função de nos mostrar a nossa limitação e a nossa fragilidade. Por outro lado, trazem lições profundas e marcantes que nos conduzem a caminhos eternos. E assim, mesmo que elas sejam violentas, nos mostra as revelações que o homem natural não pode alcançar. Por esse motivo, as tempestades não vêm para nos derrotar, e sim para nos fortalecer.

Os temporais sucessivamente iram surgir em nossa jornada, seja em contorno de ventos ou de tempestades, ou mesmo de problemas que nos pegam de surpresa e, em muitos casos, nos deixam sem ação, mergulhando a nossa vida em medo e em um sentimento de insegurança.

Há nas sagradas letras conselhos e orientações para ser vencedor o dia da tempestade. Eis alguns:

O reconhecer o Eterno no seu caminho – “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas”.(Provérbios 3:5-6) Ter consciência que o Eterno está ao seu lado – “Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me protegem”.(Salmos 23:4) Não ter ansiedade, pois o Eterno cuida de tudo – “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus”.(Filipenses 4:6-7)

No dia mau, clamar ao Eterno – “Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado”. (Salmos 107:28-30) A lei da semeadura – “Eles semeiam vento e colhem tempestade…”. (Oséias 8:7) O Eterno é o teu escudo – “Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará, nunca os abandonará”. (Deuteronômio 31:6) O Eterno refúgio dos homens – “Tens sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros; assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida”. (Isaías 25:4-5)

Lamentavelmente, quando chega a tempestade, temos a disposição de focar na tormenta quando estamos atravessando o mar bravio e a violenta tempestade. E em meio à angústia, solidão e dor, nos esquecemos ou não percebemos que não estamos sozinhos no barco da vida.

Portanto, precisamos, com fé, focar no ponto certo e basilar quando passamos por situações que nos levam ao desespero e à angústia, mantendo firme na promessa da vitória pela fé. Assim como não devemos jamais esquecer que o Rei Eternal está ao nosso lado, nos indicando o caminho da vitória que leva à eternidade. Fique firme diante da tributação e veja a vitória no final.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo